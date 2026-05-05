Madagascar: Ambodiafontsy - Un dépassement vire au choc mortel

5 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Dimanche soir, un dépassement a tourné au drame sur la Route nationale 1, dans le secteur de Vosary, commune rurale d'Ampitatafika.

Peu avant 22 heures, un scooter transportant une passagère a percuté de plein fouet un 4x4 qui arrivait en sens inverse. Le conducteur du deux-roues est décédé sur le coup, tandis que la femme, âgée de 38 ans, a été grièvement blessée et conduite d'urgence à l'hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA), où elle reçoit des soins.

Selon les témoins, le motocycliste roulait à vive allure et aurait tenté de doubler un véhicule avant de heurter frontalement le 4x4. La moto a été entièrement détruite et le tout-terrain a subi des dommages matériels. Trois gendarmes se sont rendus immédiatement sur les lieux pour sécuriser la circulation et constater les faits. Le corps de la victime a été transporté à la morgue de l'HJRA. Comme l'exige la procédure, l'automobiliste a été placé en garde à vue à la gendarmerie, chargée de l'enquête.

Une fois de plus, les excès de vitesse et les dépassements imprudents sur les routes nationales ont montré leurs conséquences mortelles.

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