Sénégal: Dr amadou Fall, médecin-chef du district sanitaire de dagana, aux populations - « C'est une opportunité qui vous est offerte pour une prise en charge sanitaire de proximité »

5 Mai 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Tendeng

Représentant la Directrice régionale de la Santé de Saint-Louis, le médecin-chef du district sanitaire de Dagana, Dr Amadou Fall, invite les populations à s'approprier le projet de santé communautaire de la MSAE, en vue d'améliorer l'accès aux soins de qualité.

Ce projet de centre médico-social d'une dimension communautaire épouse la vision des politiques de santé de l'État du Sénégal à l'horizon 2050, à en croire Dr Amadou Fall, médecin-chef du district (MCD) sanitaire de Dagana. Venu représenter la Directrice régionale de la Santé de Saint-Louis, le MCD parle d'une opportunité offerte aux populations de la région de Saint-Louis, plus précisément des trois départements que sont Saint-Louis, Podor et Dagana, pour bénéficier d'une prise en charge sanitaire de proximité.

« Chère communauté sénégalaise de l'axe Nord, je vous exhorte à vous approprier ce projet en adhérant à la mutuelle, ne doutant point de l'engagement fort du président de la MSAE pour le rapprochement des soins de qualité des communautés », a-t-il lancé, avant de rappeler que l'objectif du projet de santé communautaire est d'améliorer l'accès aux soins de qualité pour la prise en charge des pathologies locales (MTN, bilharziose urogénitale, paludisme, MNT, diabète, HTA, tuberculose, VIH), à travers un recours précoce aux soins.

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