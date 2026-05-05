La Mutuelle de Santé des Agents de l'État (MSAE) a procédé, jeudi 30 avril 2026, à l'inauguration de sa cinquième (5ème) agence interrégionale de proximité du Fleuve, implantée à Dagana. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de déconcentration territoriale de ses services, avec pour ambition de rapprocher davantage l'offre de soins des agents de l'État et de leurs familles dans les régions de Saint-Louis et de Matam. La cérémonie a également été marquée par le lancement d'une vaste campagne médicale qui se poursuivra jusqu'au 7 mai.

Implantée sur la Route nationale n°2 (RN2), dans le département de Dagana, cette nouvelle structure vise à réduire significativement les délais de traitement des dossiers et à améliorer l'accès aux prestations sanitaires. « La Mutuelle de Santé des Agents de l'État (MSAE), créée en 2003, est une mutuelle complémentaire à adhésion volontaire. Elle accompagne les agents de l'État et leurs familles dans leur prise en charge sanitaire.

Acteur de l'économie sociale et solidaire, elle oeuvre pour un accès équitable, inclusif et durable aux soins de santé sur l'ensemble du territoire national », a rappelé son président, Babacar Ngom.

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Selon lui, cette agence assurera désormais plusieurs missions jusque-là centralisées, notamment la délivrance des lettres de garantie, l'émission des bons de commande, le suivi administratif ainsi que la gestion de la prise en charge sanitaire des adhérents dans les régions de Saint-Louis et de Matam. Il a insisté sur la nécessité de rapprocher les services des bénéficiaires afin de garantir une prise en charge « plus rapide, plus efficace et mieux adaptée aux réalités locales ».

Revenant sur le fonctionnement de la mutuelle, Babacar Ngom a précisé que la MSAE prend en charge un cinquième des frais de consultations et d'hospitalisation de ses membres et de leurs familles, les quatre cinquièmes restants étant assurés par l'État. Cette couverture concerne plusieurs domaines, notamment la chirurgie, l'accouchement, les soins dentaires, l'hospitalisation, les analyses de laboratoire, l'imagerie médicale ainsi que les consultations générales et spécialisées. Il a également indiqué que l'agence abrite un cabinet dentaire accessible aux populations locales, dans une logique d'ouverture sociale.

L'inauguration de cette structure a coïncidé avec le lancement du programme de santé communautaire de la MSAE, qui sera déployé à partir de ses agences régionales. Trois projets pilotes sont prévus, notamment à Ziguinchor et à Diourbel, en collaboration avec les médecins-chefs de district. Ils porteront sur des actions de sensibilisation, de prévention et de promotion sanitaire impliquant directement les communautés.

À ce jour, la MSAE revendique près de 55.000 adhérents, contribuant chacun jusqu'à 5000 FCFA par mois. Ce modèle lui a permis de financer plusieurs infrastructures, dont six agences, des cabinets et foyers dentaires ainsi qu'un centre médico-social. Au total, plus de 250.000 bénéficiaires sont couverts, avec des remboursements de médicaments à hauteur de 65% pour les génériques et de 50% pour les spécialités.

« Au-delà de ces prestations classiques, la MSAE a renforcé son offre de soins à travers la mise en place de 13 fauteuils dentaires et d'un centre médico-social mutualiste répartis sur le territoire national », a souligné M. Ngom, citant notamment Dakar, Mbacké, Dagana, Kaolack, Cap Skirring, Castors, Néma et Bignona.

Le centre médico-social de Ziguinchor propose, quant à lui, une offre diversifiée incluant médecine générale, gynécologie, pédiatrie, cardiologie, diabétologie, ophtalmologie, orthopédie, urologie, neurologie et soins infirmiers. En 2025, plus de 21.000 patients y ont été pris en charge.

Le président de la MSAE a par ailleurs annoncé l'ouverture prochaine d'une sixième agence dans le Sénégal oriental, qui viendra parachever le programme de déconcentration entamé en 2022. L'agence de Dagana devrait ainsi contribuer à fluidifier le traitement des dossiers et à améliorer la qualité des services offerts aux adhérents entre Saint-Louis et Ranérou.