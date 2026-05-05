Sénégal: Mamadou Demba Sy, coordonnateur de la zone nord de la MSAE - « L'ouverture de cette agence traduit une vision claire celle d'une mutuelle forte, moderne et ancrée dans les réalités de nos territoires... »

Le coordonnateur de la zone Nord de la MSAE met en avant les avancées apportées par la nouvelle agence de Dagana, notamment en matière de proximité, de qualité de service et de modernisation des prestations au bénéfice des adhérents.

À travers cette nouvelle agence, le coordonnateur de la zone Nord de la MSAE a affirmé leur volonté de renforcer la proximité, d'améliorer la qualité de la prise en charge et de réduire les délais de traitement, tout en consolidant une relation de confiance durable avec leurs adhérents. « Avec cette agence, le traitement des dossiers de remboursement, la délivrance des lettres de garantie ainsi que la gestion des bons de commande sont désormais plus fluides et plus rapides.

L'agence a pour missions principales la gestion des adhésions, des remboursements, des bons de commande et des lettres de garantie, dans une logique de célérité et de qualité de service.

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Elle couvre aujourd'hui 4 887 adhérents, soit 5 722 bénéficiaires dans les trois départements de Saint-Louis, contribuant ainsi à améliorer concrètement l'accès aux prestations de santé dans la zone. En 2025, les guichets de Saint-Louis et du Fouta, désormais rattachés à l'agence interrégionale de proximité du fleuve, ont traité 4 521 dossiers d'adhérents. C'est pour dire qu'avec la nouvelle agence, la couverture va s'élargir davantage », a-t-il déclaré, tout en précisant que la MSAE poursuit sa modernisation avec son portail numérique lancé en septembre 2024. Celui-ci permet aux adhérents d'effectuer leurs demandes de remboursement en ligne, sans se déplacer, renforçant ainsi l'accessibilité et la qualité du service.