Afrique: Basketball Africa League - L'AS ville de Dakar retrouve Al Ahly en quart de final

Après une troisième place conclue par une troisième victoire et une qualification pour la phase finale de la Basketball Africa League 2026, l'ASC Ville de Dakar affrontera l'équipe d' Al Ahly d'Égypte en quart de finale. Des retrouvailles aux allures de revanche pour les Dakarois après la courte défaite subie face aux Egyptiens lors de la deuxième journée de la Conférence Sahara à Rabat.

Qualifiée aux play-offs après sa probante victoire face aux Maktown Flyers du Nigeria, l'AS Ville de Dakar va retrouver Al Ahly d'Égypte en quart de finale de la 6e saison de la Basketball Africa League ( BAL) prévue du 24 mai au 1er juin à Kigali et qui va réunir les 8 meilleures équipes du continent. Les retrouvailles qui s'annoncent encore palpitantes et indécises.

Lors de la Conférence Sahara, les deux équipes s'étaient déjà affrontées dans une rencontre disputée et serrée avec à la clé une courte défaite des coéquipiers de Samba Daly Fall et ses coéquipiers (76 à 72). Les Egyptiens vont boucler en force la Conférence Sahara à la deuxième place avec un total de (9 points) derriére les Tunisiens du Club Africain et devant respectivement l'ASC Ville de Dakar (8 points) et les Marocaine du FUS Rabat (8 points).

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Alors que Maktown Flyers (6 points) et la JCA Kings de Côte d'Ivoire (5 points) sont éliminés. Ces quatre équipes croiseront les qualifiés de la Conférence Kalahari notamment le RSBB Tigers (Rwanda), Petro Luanda (Angola), Al-Ahly Benghazi (Libye) et Dar City (Tanzanie).En plus de cette volonté de revanche, l'As Ville de Dakar ambitionne de faire mieux que l'AS Douanes, battue en finale de l'édition 2023 par cette même formation égyptienne qui compte dans ses rangs le pivot sénégalais Mouhamed Diagne. En cas de qualification, l'AS Ville de Dakar affrontera en demi-finale le vainqueur de la rencontre qui opposera les Rwanda Energy Group RBA Tigers et le FUS de Rabat.