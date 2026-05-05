Sénégal: Annulation de l'AG fédération sénégalaise de cyclisme - Michel Thioub interpelle les autorités et demande l'exécution de la décision de justice

Après avoir eu gain de cause dans la bataille judiciaire qui l'opposait à l'actuel bureau de la Fédération et obtenu l'annulation de l'Assemblée Générale Élective de la Fédération Sénégalaise de Cyclisme tenue le 15 janvier 2022, Michel Thioub est toujours en attente de l'exécution de la décision de justice rendue le 18 décembre dernier. Le Président sortant de la Fédération Sénégalaise de Cyclisme a interpellé le ministre des Sports et les autorités de rompre le silence en prenant les mesures nécessaires pour un retour à la légalité et surtout l'organisation d'une Assemblée générale conforme aux textes.

Après les contestations portées sur l'Assemblée Générale Élective de la Fédération sénégalaise de cyclisme tenue le 15 janvier 2022 et confirmée dans ses droits que le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar a prononcé par jugement civil n°708 rendu le 18 septembre 2025, Michel Thioub a interpellé les autorités de l'Etat pour l'annulation de ladite assemblée et l'exécution de la décision de justice.

Le Président sortant de la Fédération Sénégalaise de Cyclisme, Michel Thioub indique avoir déjà, dans un esprit de responsabilité et de respect des institutions, saisi les autorités compétentes, notamment le Ministre en charge des Sports ainsi que le Premier Ministre, afin de les informer de la situation et de solliciter la mise en oeuvre des mesures nécessaires au rétablissement de la légalité de cette décision qui revêt de l'autorité de la chose jugée.

Par conséquent, l'ensemble des actes issus de ladite assemblée, notamment l'élection des instances dirigeantes, est réputé nul et de nul effet. L'ancien cycliste et directeur du Tour cycliste du Sénégal estime avoir adressé différentes correspondances aux autorités pour le rétablissement de la légalité. Autant d'interpellations qui sont restées sans réponse.

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«Ce jugement est clair. Il est sans ambiguïté. Il signifie que cette assemblée n'a jamais existé juridiquement. Il signifie que les instances qui en sont issues n'ont aucune base légale. Dans un État de droit, une telle décision ne se discute pas. Elle s'applique. Depuis cette date, j'ai fait le choix de la responsabilité. J'ai saisi les autorités compétentes. J'ai écrit au ministre en charge des Sports. J'ai saisi le Premier ministre.

Non pas pour contester mais pour permettre une chose simple : le retour à la légalité. À ce jour, je n'ai reçu aucune réponse. Ce silence pose une question grave. Dans notre pays, les décisions de justice doivent-elles être exécutées... ou ignorées ? », a -t-il souligné dans son communiqué.

Michel Thioub a ainsi appelé l'ensemble des acteurs concernés à faire prévaloir, dans l'intérêt supérieur du sport sénégalais, le droit. Il exige la fin de toute situation juridiquement irrégulière et surtout l'organisation d'une Assemblée générale conforme aux textes. Le tout dans un cadre apaisé, transparent et crédible. « Le président sortant réaffirme son attachement indéfectible au respect des lois et règlements de la République et les principes fondamentaux qui régissent le mouvement sportif», a conclu Michel Thioub.