Madagascar: Formation - L'accompagnement de Tremplin Mad s'achève

L'accompagnement technique de l'Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD Madagascar), dans le cadre du projet Tremplin Mad, dans deux centres de formation professionnelle partenaires, l'École des métiers du tourisme et de l'hôtellerie (EMTH) et les Filles de Marie Auxiliatrice (FMA) à Mahajanga, a pris fin jeudi dernier. La cérémonie officielle de clôture a été marquée également par l'inauguration de la rénovation des infrastructures techniques de l'EMTH, au siège à Mangarivotra.

Le projet a existé grâce au soutien de la France à travers l'Agence française de développement. Il visait à renforcer durablement la formation professionnelle et l'insertion des jeunes dans les métiers de l'hôtellerie-restauration à Madagascar. L'objectif principal de ce projet visait à améliorer l'employabilité des jeunes et à répondre aux besoins de ce secteur porteur.

À Mahajanga, l'intervention s'est traduite par un renforcement en profondeur des capacités pédagogiques, organisationnelles et économiques des deux établissements partenaires. Le projet a permis de procéder à la modernisation des infrastructures et à la rénovation de l'Hôtel-Restaurant d'Application (HRA) de l'EMTH, ainsi qu'à la réhabilitation de studios pour les filles de la FMA, et à l'équipement des plateaux techniques adaptés aux exigences du secteur.

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« Il est très important de soutenir Mahajanga. L'AFD appuie cette initiative pour soutenir la jeunesse et la formation, ainsi que l'accès à l'emploi des jeunes malgaches. Le secteur tourisme est un secteur porteur pour Mahajanga, mais aussi pour l'ensemble du pays, à Madagascar ; il constitue 15 % du PIB, soit 13 milliards d'euros générés par le tourisme. Nous sommes aux côtés de l'IECD, des autorités centrales et locales, en appui pour essayer de développer des filières d'excellence. Elles permettront à la jeunesse malgache de se former, de trouver des emplois directs à Mahajanga, à fort potentiel touristique, sur tout le pays et, pourquoi pas, au sein de l'océan Indien. C'est important de soutenir ces initiatives, d'accompagner les jeunes dans l'insertion et l'accès à l'emploi, pour avoir une vie décente et épanouie », a déclaré le directeur AFD à Madagascar, Nicolas Le Guen.

« L'accompagnement a transformé nos réalités quotidiennes et ouvert des horizons inédits à nos apprenants. Nos infrastructures et plateaux techniques ont été entièrement rénovés. Désormais, nos jeunes évoluent dans un environnement professionnel moderne, équipé de matériels adaptés, ce qui décuple leur implication et leur motivation. Nos référentiels pédagogiques ont été révisés et réactualisés pour répondre aux exigences du marché du travail. Les compétences de nos équipes et formateurs ont été renforcés. Les revenus générés par les activités (hébergement, restauration, location de salles) sont réinvestis dans la formation, contribuant à la pérennité des établissements », a précisé la directrice de l'EMTH, Sylvia Raharijaona.

« C'est un défi qui a été relevé. On peut voir ces infrastructures livrées, des référentiels de formation ont été déployées, des équipes formées et les jeunes ont la clé en main pour trouver un emploi. C'est la vocation de l'IECD, l'opérateur de ce projet. Tremplin Mada a permis d'accompagner plusieurs centres de formation à travers le pays, de Toliara à Mahajanga, en passant par Fianarantsoa et l'INTH à Antananarivo, au cours de ces cinq années (2020-2025). Les principaux objectifs ont été atteints », a expliqué Francisque de Bantel, directeur des opérations à Madagascar.