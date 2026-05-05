Gabon: Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a encore du feu dans les jambes

3 Mai 2026
Radio France Internationale
Par Eric Mamruth

Qui sera l'élu pour le prix Marc-Vivien Foé 2026 ? Ils sont 11 sur la ligne de départ pour le trophée de meilleur joueur africain de la saison de Ligue 1. Chaque jour jusqu'au 5 mai, jour de la proclamation des trois finalistes, RFI vous présente les nommés pour la succession du Marocain Achraf Hakimi. Aujourd'hui, c'est le Gabonais de l'Olympique de Marseille Pierre-Emerick Aubameyang qui est à l'honneur. Malgré ses 36 ans bien tassés, l'attaquant des Panthères griffe toujours autant sur les terrains de Ligue 1.

« Je suis ému ! » « Cette année, on va tout péter ! » Il était heureux et ambitieux, Pierre-Emerick Aubameyang en août dernier, au moment de retrouver les supporters marseillais qu'il avait glorifiés un an plus tôt, à l'issue d'une saison prolifique à 17 buts marqués. Mais cette fois, lui et l'OM n'ont pas tout pété.

Neuf buts tout de même pour le Gabonais, qui a fait comme il a pu au sein d'une formation marseillaise bien décevante. C'est l'avis de l'ancien attaquant camerounais Benjamin Moukandjo : « Quand un collectif ne tourne pas très bien, l'attaquant, par moment isolé, est moins servi, il a moins de ballons dans la surface. Mais on voit quand même qu'il est toujours aussi efficace. Il réussit quand même à bonifier le peu de ballons qu'il a dans le match. Quand on voit son âge et on voit qu'aujourd'hui, dans cette équipe de l'Olympique de Marseille, il est titulaire. Donc, c'est pour vous dire que ce joueur-là, il a encore du gaz, il a encore de la bouteille. Maintenant, ce n'est pas forcément la meilleure version de lui, mais c'est pour moi une version plus que correcte. »

Un Aubameyang un peu moins buteur, mais passeur décisif à 5 reprises et précieux travailleur de l'ombre selon son entraîneur Habib Beye : « Auba, par sa qualité, son expérience, nous amène aussi sur la création d'espaces, et ces efforts-là, en général, ne sont pas regardés. Donc, c'est très important pour moi de continuer à faire en sorte qu'Auba soit performant aussi dans le fait de ce qu'il amène à l'équipe. Donc je suis très content des performances d'Auba. »

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Le Gabonais vise un 3e Prix Foé après ses sacres de 2013 et 2024. Un triplé qui serait une première historique dans l'histoire de ce prix créé en 2009.

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