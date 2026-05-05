Tunisie: Drogue, blanchiment, crypto - 67 arrestations dans un réseau criminel international

Les unités de la Garde nationale ont démantelé un réseau international impliqué dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment d'argent à l'issue d'une vaste opération sécuritaire menée sur l'ensemble de sept gouvernorats du pays, a annoncé la Direction générale de la Garde nationale.

L'opération a conduit à l'arrestation de 67 personnes, de nationalités tunisienne et étrangère. Parmi elles, 62 ont fait l'objet de mandats de dépôt, tandis que 29 autres ont été placées sur liste de recherche.

Importantes saisies de drogue, d'argent et de biens

Selon le porte-parole de la Garde nationale, le colonel Houssam Eddine Jebabli, les autorités ont saisi plus de 106 kilogrammes de cannabis. L'opération a également permis la confiscation de sommes d'argent dépassant 1,442 million de dinars, ainsi que des bijoux estimés à environ 600 000 dinars.

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Vingt-six véhicules utilisés dans des activités de contrebande ou provenant de revenus illicites ont également été saisis.

Cette opération est le résultat de dix mois d'enquêtes de renseignement et de terrain, menées par la brigade centrale de lutte contre les stupéfiants relevant de la Direction des affaires judiciaires de la Garde nationale à Ben Arous, en coordination avec le parquet du tribunal de première instance de Sousse 2 et sous la supervision de la Direction générale de la Garde nationale.

Les investigations ont permis de mettre au jour les circuits de financement et de blanchiment d'argent utilisés par le réseau, notamment via le recours aux cryptomonnaies.

Les enquêteurs ont également identifié des mécanismes de transfert de fonds reposant sur des monnaies numériques, ainsi que des opérations liées au marché parallèle des devises.

Au total, près de 20 procès-verbaux ont été établis pour des infractions liées aux stupéfiants, au change illégal et au blanchiment d'argent, selon la même source.