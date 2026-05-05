Afrique: Le pays résiste mieux que le Maroc dans un marché touristique français en net recul

Les réservations de voyages réalisées par les touristes français ont enregistré une baisse significative en avril 2026, dans un contexte marqué par les incertitudes géopolitiques et la pression sur le pouvoir d'achat.

Selon le baromètre mensuel Orchestra publié pour L'Écho Touristique, l'activité des voyagistes a reculé de 12,6 % sur un an, confirmant une tendance générale de ralentissement du marché.

Dans ce contexte, les Français privilégient de plus en plus des destinations de proximité et à coûts maîtrisés, avec une stabilité notable pour la France métropolitaine (-0,7 %) et l'Espagne (-1,7 %), considérées comme des "destinations refuges".

À l'inverse, plusieurs destinations méditerranéennes et long-courriers enregistrent des reculs plus marqués. La Grèce et l'Italie affichent des baisses à deux chiffres, tandis que les destinations les plus touchées restent l'Égypte (-près de 50 %), la Turquie (-40 %) et les États-Unis (-37 %), illustrant un net repositionnement des choix touristiques des voyageurs français.

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La Tunisie mieux orientée que le Maroc

Dans ce paysage globalement en repli, la Tunisie apparaît comme l'une des destinations les plus résilientes du bassin méditerranéen. Les réservations en provenance de France y reculent d'environ 10 %, un niveau inférieur à celui observé sur plusieurs marchés concurrents.

Le Maroc, de son côté, enregistre une baisse plus marquée avec un recul estimé à -18,2 % des réservations françaises sur la période étudiée. Cette évolution place la destination maghrébine dans une dynamique plus fragile à court terme, malgré son positionnement traditionnellement fort sur le marché français.

Selon les données du baromètre, la Tunisie se classe ainsi parmi les destinations régionales les plus résistantes, juste derrière l'Espagne, confirmant une capacité relative à amortir le ralentissement du marché européen.

Au-delà des performances individuelles des destinations, les tendances du mois d'avril montrent une recomposition des comportements touristiques. Les voyageurs français privilégient davantage les destinations proches, accessibles et moins coûteuses, dans un contexte de hausse des prix et d'incertitudes économiques.

Cette évolution se traduit également par une pression sur les budgets de voyage, avec des paniers moyens en recul pour une majorité de destinations, selon les données du baromètre. Les séjours plus courts et les arbitrages financiers deviennent ainsi des facteurs structurants du marché.

Dans ce paysage en mutation, l'Albanie se distingue comme l'une des rares destinations en croissance, confirmant son positionnement émergent sur le marché européen.

Le mois d'avril 2026 confirme donc une hiérarchie en évolution sur le marché des voyages depuis la France. Tandis que les destinations traditionnelles du Maghreb et du bassin méditerranéen subissent un ralentissement, la Tunisie parvient à limiter son recul et à se positionner plus favorablement que plusieurs concurrents directs, dont le Maroc.