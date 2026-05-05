Afrique: Club Africain - Lancement d'une nouvelle boutique officielle portée par les supporters

Le Club Africain a annoncé le lancement d'un nouveau projet visant à construire une boutique officielle moderne au sein du parc Mounir Kebaïli, à Tunis. Une initiative présentée comme une étape importante dans le développement de l'identité du club et de ses ressources.

Selon le communiqué publié par le club, ce nouvel espace ne sera pas une simple boutique, mais une véritable vitrine moderne incarnant la fierté et l'appartenance des supporters "clubistes". Le projet prévoit la création d'un espace de 360 m² entièrement dédié à l'univers du Club Africain, offrant une expérience immersive aux fans.

Le club souligne que cette initiative vise également à renforcer ses revenus et à améliorer ses services, avec une croissance estimée à plus de 40 %. L'objectif est de combiner développement économique et valorisation de l'image du club à travers un espace commercial structuré.

Présenté comme un projet participatif, il est porté par les supporters eux-mêmes. Le Club Africain insiste sur le fait que chaque contribution compte dans la réalisation de ce chantier.

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Une mobilisation des supporters avec "All4One"

Dans ce cadre, le club a lancé la campagne #All4One, invitant ses supporters à participer activement au financement et à la réussite du projet. Une démarche qui s'inscrit dans une volonté de renforcer le lien entre le club et sa base de fans.

Le Club Africain conclut en appelant ses supporters à rejoindre cette initiative, présentée comme un projet collectif destiné à "bâtir l'avenir du club".