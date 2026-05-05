Maroc: Deux soldats américains portés disparus après un exercice militaire dans le sud

Au Maroc, deux soldats américains sont toujours portés disparus près de la ville de Tan-Tan, dans le sud du pays, dimanche 3 mai. Ils participaient aux exercices conjoints African Lion 2026. Les forces armées ont perdu leur trace samedi en fin de journée. Washington redoute une chute dans l'océan Atlantique.

Les circonstances de l'incident font toujours l'objet d'une enquête, ont indiqué les Forces armées royales marocaines ainsi que l'Africom, le commandement des États-Unis pour l'Afrique.

La course contre-la-montre est lancée pour retrouver les deux militaires américains disparus samedi 2 mai en fin de journée, explique notre correspondant à Casablanca, François Hume-Ferkatadji. D'intenses opérations de recherches ont été lancées, mobilisant des moyens terrestres, aériens et maritimes américains mais aussi marocains, ainsi que de plusieurs pays partenaires. Tan-Tan, ville du sud du Maroc, se trouve à environ 25 kilomètres de l'océan Atlantique.

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L'armée américaine suspecte un accident. « Je peux confirmer que cet incident n'est pas lié au terrorisme mais semble être un accident », a déclaré à l'AFP une responsable militaire américaine, sous couvert d'anonymat. Selon cette source et les premiers éléments, « les deux soldats pourraient avoir chuté dans l'océan ». Selon l'armée marocaine, les militaires états-uniens ont disparu près d'une falaise, à proximité du site d'entrainement de Cap Draa.

Les exercices militaires annuels baptisés African Lion sont les plus importants entre l'US Africa Command, leurs alliés de l'Otan et leurs partenaires africains. Ils sont destinés à renforcer l'interopérabilité entre les différentes armées impliquées.

African Lion a désormais 22 ans d'existence. L'édition 2026 se déroule du 27 avril au 8 mai, dans quatre pays : le Ghana, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie. Elle mobilise environ 5 000 militaires issus de plus de 40 pays.