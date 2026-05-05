Afrique de l'Ouest: Une quarantaine d'éleveurs peuls tués par des miliciens nigérians et béninois

Les victimes de l'attaque qui s'est déroulée jeudi 30 avril dans l'État du Niger, dans le centre-ouest du Nigeria, étaient accusées d'être des informateurs du groupe jihadiste Ansaru, né d'une scission du groupe Boko Haram en 2021.

L'attaque a eu lieu jeudi 30 avril dans l'État du Niger, dans le centre-ouest du Nigeria : accompagnée de miliciens venus du Bénin voisin, une milice nigériane opérant aux cotés de l'armée a tué une quarantaine d'éleveurs peuls accusés d'être des informateurs du groupe jihadiste Ansaru, selon des sources locales jointes par l'AFP.

Né d'une scission avec les jihadistes de Boko Haram en 2021, Ansaru s'est, depuis, allié à Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) et mène depuis deux ans des attaques de part et d'autres de la frontière bénino-nigériane.

Toujours selon l'AFP qui a recueilli plusieurs témoignages, de nombreux jeunes hommes appartenant à la communauté peule et soupçonnés d'être des informateurs d'Ansaru ont été arrêtés, tandis que ceux qui résistaient ont été abattus. Au total, 41 personnes ont été tuées, selon Ahmad Ali, un chef traditionnel.

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Alors que ce dernier évoque une « opération conjointe entre les miliciens communautaires et ceux du Bénin voisin, avec l'aide de soldats nigérians », le responsable du gouvernement local de Borgu joint par RFI hausa, Abdullahi Nasir, confirme pour sa part le déploiement de miliciens nigérians et estime possible la présence de Béninois du fait de la proximité de la frontière.

Sollicitées, l'armée nigériane et l'armée béninoise n'ont fait aucun commentaire.

Une source humanitaire apportant une aide aux communautés déplacées par la violence dans la région a pour sa part avancé un bilan légèrement inférieur de 38 morts, accusant des « miliciens d'autodéfense du Nigeria et du Bénin ».

Un habitant de Kabe a quant à lui déclaré que l'opération était un « raid préventif » faisant suite aux menaces des éleveurs peuls de perturber les activités agricoles dans la zone, après le récent meurtre de deux de leurs proches accusés d'être des informateurs d'Ansaru dans la communauté voisine de Sabalunna.