Sénégal: Lamine Camara, le Sénégalais en taille patron à Monaco

4 Mai 2026
Radio France Internationale
Par Cédric de Oliveira

Qui sera l'élu pour le prix Marc-Vivien Foé 2026 ? Ils sont 11 sur la ligne de départ pour le trophée de meilleur joueur africain de la saison de Ligue 1. Chaque jour jusqu'au 5 mai, jour de la proclamation des trois finalistes, RFI vous présente les nommés pour la succession du Marocain Achraf Hakimi. Ce lundi 4 mai, place à Lamine Camara, l'international sénégalais, devenu une des valeurs sûres à Monaco, et prétendant naturel au trophée.

Vingt-deux ans et déjà une troisième saison en tant que titulaire en Ligue 1, Lamine Camara commence à avoir de la bouteille. Blessé en début d'exercice, le Sénégalais est désormais en pleine possession de ses moyens pour briller dans l'entrejeu monégasque, selon le consultant de Radio Foot International, Patrick Julliard.

« En particulier depuis son retour de la CAN, je trouve qu'il est monté en puissance. Il continue à être un joueur qui a l'oeil et qui fait de bonnes passes, qui arrive à trouver les bons espaces, à bien lancer ses attaquants. Donc oui, c'est une confirmation, mais je n'avais aucun doute. »

Formé à Génération Foot comme son idole Sadio Mané, Camara a suivi le même chemin pour rejoindre Metz, club partenaire, en 2023, avant de signer une première saison aboutie en Lorraine.

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Courtisé par de nombreux clubs, c'est à Monaco qu'il a choisi de poursuivre sa carrière, où il fait parler ses qualités, surtout depuis l'arrivée de Sébastien Pocognoli sur le banc monégasque en octobre dernier.

« Ça tâtonnait un peu avant la nomination du Belge. Sa place de titulaire est avant tout la récompense de sa régularité, de son installation parmi les milieux de terrain qui comptent en Ligue 1, et notamment à l'AS Monaco. »

Déjà prétendant au prix Marc-Vivien Foé la saison dernière, l'homme aux 30 sélections avec le Sénégal, titulaire lors de la finale de la CAN, va tenter d'aider Monaco à se qualifier pour la Ligue des champions avant de se concentrer sur la Coupe du monde l'été prochain. Une grande première dans sa jeune carrière.

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