Afrique: Diaspora - Les Tunisiens de ces trois pays peuvent désormais obtenir leurs passeports sur place

Une unité de production de passeports destinée aux membres de la communauté tunisienne résidant en Côte d'Ivoire, au Togo et au Libéria a été mise en service depuis le 4 mai courant, a annoncé l'ambassade de Tunisie à Abidjan.

Ce dispositif, opérationnel après l'achèvement des tests techniques, permet désormais aux ressortissants tunisiens concernés d'obtenir ou de renouveler leurs passeports directement sur place, dans des délais réduits.

Selon un communiqué publié sur la page officielle de l'ambassade sur Facebook, cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme national visant à améliorer la qualité des services consulaires, notamment à travers la réduction des délais de traitement et le renforcement de l'efficacité administrative.

L'ambassade souligne que cette unité contribuera à rapprocher davantage les services consulaires des citoyens et à améliorer significativement la qualité des prestations offertes à la diaspora tunisienne dans les pays d'accréditation.

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Elle constitue également, selon la même source, une valeur ajoutée importante pour la communauté tunisienne en Afrique de l'Ouest et une nouvelle étape vers des services consulaires plus rapides et plus efficaces.

L'ambassade a par ailleurs salué les efforts de l'ensemble des parties ayant contribué à la réalisation de ce projet.

Enfin, les autorités diplomatiques ont indiqué qu'un calendrier détaillant les procédures de dépôt des demandes et de retrait des passeports sera communiqué ultérieurement.