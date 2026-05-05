Tunisie: Kaïs Saïed - 'La gestion de l'État ne se fait pas sur les réseaux sociaux'

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu lundi au palais de Carthage le président de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Ibrahim Bouderbala, ainsi que le président du Conseil national des régions et des districts (CNRD), Imed Derbali, pour une réunion axée sur la situation générale du pays et les défis auxquels fait face la Tunisie.

Selon un communiqué de la présidence de la République, le chef de l'État a insisté sur la nécessité pour les Tunisiens de faire front commun face aux multiples défis, affirmant que la patrie demeure, en dernier ressort, l'expression du vivre-ensemble, malgré la diversité des positions et des approches.

Au cours de cet entretien, le président Saïed a également mis en garde contre certaines pratiques qu'il juge nuisibles à la bonne gestion de l'État. Il a souligné que celle-ci "n'est pas affaire de publications sur les réseaux sociaux ou de pages suspectes cherchant à orchestrer des campagnes de désinformation". Il a, dans ce contexte, dénoncé la concomitance de certaines déclarations, qu'il considère révélatrices de "l'état de faillite et de désarroi" de certaines parties.

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Le chef de l'État a par ailleurs évoqué ce qu'il a qualifié de tentatives de retour en arrière, estimant que certaines parties demeurent animées par une "nostalgie" du passé. Il a affirmé que le peuple tunisien "n'oubliera pas ses fauteurs" et qu'il "n'acceptera plus jamais aucun recul".

En conclusion, le président de la République a réaffirmé la détermination du peuple tunisien à construire son avenir en toute souveraineté, à travers les institutions constitutionnelles issues de la volonté populaire exprimée par voie référendaire.