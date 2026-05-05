Afrique: Emirates relance 96 % de son réseau mondial et assure six vols hebdomadaires entre Tunis et Dubaï

Emirates poursuit le rétablissement de ses opérations, s'approchant d'un retour à la normale, ayant relancé 96 % de son réseau mondial suite aux récents développements régionaux. Au cours des dernières semaines, la compagnie aérienne a progressivement repris ses services à travers les Amériques, l'Europe, l'Afrique, l'Asie de l'Ouest, le Moyen-Orient et les pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG), l'Extrême-Orient, ainsi que l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Aujourd'hui, Emirates opère des vols vers 137 destinations dans 72 pays, avec plus de 1 300 vols par semaine, ce qui équivaut à 75 % de sa capacité opérationnelle d'avant les récents événements. La compagnie continue d'augmenter le nombre de vols, de sièges et d'options de voyage disponibles quotidiennement, réaffirmant ainsi la position de Dubaï en tant que plaque tournante vitale pour le trafic aérien mondial.

Entre le 1ᵉʳ mars et le 30 avril, Emirates a transporté 4,7 millions de passagers, malgré un programme de vols réduit, ce qui reflète la forte demande de voyages et la confiance continue des clients envers la compagnie.

L'expérience Emirates... quelle que soit votre destination

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Peu importe la destination, les clients d'Emirates peuvent profiter d'une expérience de voyage complète répondant aux normes mondiales, que ce soit à bord ou au sol, basée sur les plus hauts niveaux de confort, une hospitalité authentique et un service qui a établi les standards des voyages long-courriers.

À bord, les passagers bénéficient d'une expérience culinaire exceptionnelle inspirée des cuisines du monde entier, comprenant des menus à plusieurs plats préparés par une équipe de chefs primés, accompagnés d'une large sélection de boissons raffinées. De plus, le système de divertissement en vol primé ice propose plus de 6 500 chaînes des meilleures productions mondiales dans environ 40 langues, incluant des films, des émissions de télévision, de la musique, des podcasts, des jeux, des livres audio et bien plus encore, garantissant une expérience de divertissement agréable tout au long du vol.

Pour les voyageurs souhaitant rester connectés, le service Internet haut débit permet de communiquer à 40 000 pieds d'altitude, le service « Starlink » étant actuellement activé sur 28 avions pour offrir une connexion rapide et fiable pendant le vol.

Des voyages plus flexibles et des avantages supplémentaires

Emirates offre à ses clients plus de confiance et de flexibilité lors de leurs voyages grâce à des options de réservation flexibles, l'expérience « Dubai Connect » et l'amélioration des avantages du programme « Skywards » :

* Réservations flexibles : Les clients qui réservent à partir du 2 avril bénéficient d'une flexibilité supplémentaire, incluant la possibilité de modifier gratuitement la date de voyage une fois, dans toutes les classes de voyage. Les clients peuvent également conserver le tarif du billet pendant 24 heures sans frais.

* Dubai Connect : Pour les clients ayant de longues escales à Dubaï, comprises entre 6 et 26 heures, « Dubai Connect » permet de transformer l'escale en un séjour confortable. Le programme comprend un séjour gratuit dans un hôtel quatre ou cinq étoiles, les transferts depuis et vers l'aéroport, les repas et un visa d'entrée pour les Émirats Arabes Unis si nécessaire. Le programme est disponible pour les passagers de toutes les classes sous certaines conditions, et peut être réservé jusqu'à 12 heures avant le départ via le service « Gérer votre réservation » sur le site web.

* Skywards : Du 8 mai au 31 août 2026, les membres du programme peuvent bénéficier d'un accès accéléré aux niveaux supérieurs grâce à des exigences de surclassement réduites, ainsi que gagner des miles supplémentaires en voyageant sur les vols d'Emirates et de flydubai.

*Entre le 1er mars et le 30 avril

Emirates opère six vols par semaine entre Tunis et Dubaï, assurant une connectivité fiable pour les voyageurs en provenance et à destination de Tunis.

Les voyageurs peuvent consulter les horaires des vols et réserver leur voyage depuis Tunis en visitant le site officiel d'Emirates : https://www.emirates.com/english/destinations/flights-from-tunis