Tunisie: Détournement de fonds publics - Un huissier de justice condamné à trois de prison

5 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné, hier lundi 4 mai 2026, un huissier de justice à trois ans de prison ferme, assortis d'amendes dépassant un demi-million de dinars, pour détournement de fonds publics.

L'intéressé a été reconnu coupable du chef d'accusation d'« appropriation par un agent public de fonds publics mis à sa disposition en raison de ses fonctions ».

Selon les éléments du dossier, l'affaire porte sur l'exploitation par l'accusé de ses relations professionnelles avec l'un des ministères dans le cadre de l'exécution de jugements rendus en sa faveur. Il lui est reproché d'avoir délibérément exécuté une décision judiciaire et encaissé les montants dus pour son propre compte.

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