Tunisie: Jendouba - Vandalisme sur un réseau d'irrigation dans la zone de Brahmi

L'Union régionale de l'agriculture et de la pêche de Jendouba a annoncé, dans un communiqué publié lundi 4 mai en soirée, que plusieurs actes de vandalisme ont été commis sur le nouveau réseau d'irrigation de la zone agricole de Brahmi.

Selon la même source, trois compteurs ont été détruits, des portes ont été forcées et des boulons ont été dérobés, compromettant ainsi le bon fonctionnement de l'infrastructure hydraulique.

L'Union régionale a fermement condamné ces actes qu'elle juge graves et inacceptables, estimant qu'ils ne reflètent aucun sens de responsabilité. Elle a rappelé que ce réseau d'irrigation constitue un acquis important pour la région et un levier essentiel pour soutenir l'activité agricole locale.

L'organisation a également souligné que toute atteinte à cette infrastructure représente une atteinte directe aux agriculteurs et à leurs revenus, appelant à la protection de ce type d'équipements vitaux pour le secteur agricole.

Elle a enfin tenu pour pleinement responsables les auteurs de ces dégradations, ciblant un service jugé stratégique pour la pérennité de l'activité agricole dans la région, selon le communiqué.