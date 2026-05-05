Afrique: Le Club Africain condamne une tentative d'incendie au parc Mounir-Kebaili

5 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Le Club Africain a fermement condamné une tentative d'incendie visant le parc Mounir-Kebaili, situé au parc A, survenue récemment et impliquant l'utilisation de carburant. Le club qualifie cet acte de "criminel et dangereux".

Dans un communiqué publié lundi, le club a exprimé sa vive indignation face à cet incident, dénonçant une atteinte grave à ses installations sportives et à la sécurité de son environnement.

Le Club Africain a également affirmé sa détermination à poursuivre en justice toute personne impliquée dans ces actes, et à engager toutes les procédures légales nécessaires, sans aucune complaisance, afin de protéger ses biens et préserver l'intégrité de ses infrastructures.

Par ailleurs, le club a appelé ses supporters à faire preuve de retenue et de vigilance, les invitant à se rassembler autour de leur équipe dans un esprit de responsabilité, de respect et d'attachement aux valeurs du sport.

Cette prise de position intervient dans un contexte de tension autour des installations du club, alors que les autorités compétentes pourraient être amenées à ouvrir une enquête sur les circonstances de cet incident.

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