Tunisie: Ligue 1 - Programme complet de la 29e journée

La 29e journée du championnat de la Ligue professionnelle 1 de football se déroulera les vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 mai 2026, avec des rencontres programmées à partir de 16h00 sur plusieurs stades du pays.

Cette avant-dernière journée s'annonce particulièrement disputée, aussi bien en haut qu'en bas du classement, avec notamment le choc entre l'Espérance Sportive de Tunis et le Club Africain, prévu dimanche au stade Hamadi Agrebi de Radès.

Vendredi 8 mai 2026

Stade Hédi Enneifer (Bardo) : Stade Tunisien - Union Sportive de Ben Guerdane

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Stade à désigner : Avenir Sportif de Soliman - Avenir Sportif de Gabès

Stade Boujemaa Kmiti (Béja) : Olympique de Béja - Jeunesse Sportive d'El Omrane

Stade Ali Aouani (Kairouan) : Jeunesse Sportive de Kairouan - Union Sportive Monastirienne

Samedi 9 mai 2026

Stade à désigner : Avenir Sportif de La Marsa - Club Sportif Sfaxien

Stade olympique de Sousse : Étoile Sportive du Sahel - Club Athlétique Bizertin

Complexe sportif de Zarzis : Espérance Sportive de Zarzis - Étoile Sportive de Métlaoui

Dimanche 10 mai 2026

Stade Hamadi Agrebi (Radès) : Espérance Sportive de Tunis - Club Africain