Togo: Le parti d'opposition ANC dénonce la nouvelle détention du poète et activiste «Affectio»

Déjà arrêté en 2025, le poète et activiste Honoré Sitsopé Sokpor est à nouveau détenu depuis le 24 avril 2026, au Togo. Une situation que dénonce l'Alliance nationale pour le changement (ANC) dont le dénommé « Affectio » est membre. « On ne peut pas garder une personne en détention pour le motif qu'elle a pris des photos sur un chantier public », s'insurge Jean-Pierre Fabre, président de ce parti d'opposition.

Au Togo, le parti d'opposition l'Alliance nationale pour le changement (ANC) dénonce la détention arbitraire d'un de ses membres et exige sa libération. Honoré Sitsopé Sokpor, surnommé « Affectio », est détenu depuis le 24 avril 2026 à la gendarmerie d'Agoè-Nyivé sans avoir été présenté à un juge.

L'an dernier, il avait déjà été arrêté après la publication d'un de ses poèmes sur les réseaux sociaux et était devenu un symbole de l'opposition.

Cette fois, selon l'ANC, Affectio a été interpellé fin-avril alors qu'il prenait des photos d'un chantier situé non-loin du domicile de ses parents.

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« Il a été brutalisé et jeté par terre »

Pour le président de l'ANC, Jean-Pierre Fabre, il s'agit clairement d'une incarcération abusive et d'un harcèlement. « Quel est le danger de prendre des photos ? Est-ce que nous sommes dans un cadre de secret-défense ? Est-ce que le site sur lequel la photo a été prise est interdit ? On ne peut pas prendre des photos sur un chantier public ? Donc tout ça ne tient pas la route, dénonce-t-il au micro d'Alexandra Brangeon. Nous sommes toujours dans le cadre de violations abusives, de violations de la loi comme le Togo sait le faire depuis des décennies maintenant, vis-à-vis de l'opposition et vis-à-vis des citoyens, vous savez, ces pays où on brime tout le monde ».

Et de détailler : « Il a été brutalisé et jeté par terre et entrainé à la brigade de gendarmerie Agoè-Nyivé. Il n'a pas été présenté à la justice et ça fait plus d'une semaine qu'il est détenu en violation de la loi qui prescrit quatre jours au maximum. Qu'on le libère parce que c'est un motif non-valable ! On ne peut pas garder une personne en détention pour le motif qu'elle a pris des photos sur un chantier public. Ce n'est pas normal ! »