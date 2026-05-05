Gabon: Inaugurations d'un grand centre de conférences et d'un forum annuel axé sur l'innovation

Double événement au Gabon : à l'occasion du premier anniversaire de sa prestation de serment en qualité de président élu, Brice Clotaire Oligui Nguema a inauguré le 3 mai 2026 un complexe des conférences internationales dont un palais des congrès baptisé Omar-Bongo-Ondimba. Six chefs d'État africains ont assisté à cette cérémonie suivie du coup d'envoi de la première édition du Forum international de Libreville, un rendez-vous annuel axé sur « l'innovation et le développement ».

Le président du Gabon était tout sourire d'être entouré notamment d'Évariste Ndayishimiye du Burundi, président en exercice de l'Union africaine, et Denis Sassou-Nguesso du Congo-Brazzaville. Le nouveau palais a été érigé à l'endroit où se trouvait l'ancien, démoli en 2013 pour cause d'amiante.

Brice Clotaire Oligui Nguema a affiché ses ambitions pour l'accueil de rencontres internationales : « Je formule le voeu ardent de voir se tenir ici même le sommet de l'Union africaine en 2027, et de la Francophonie en 2030. »

Forum international de Libreville

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Après la coupure du ruban symbolique, Brice Clotaire Oligui Nguema a inauguré également la première édition du Forum international de Libreville.

Amadou Hott, économiste, banquier d'affaires et ancien ministre sénégalais de l'Économie, était l'un des panélistes. « C'est extrêmement important d'organiser ce genre de forum où les décideurs publics, les décideurs privés, les institutionnels, se retrouvent pour échanger sur les défis que l'Afrique doit relever, affirme-t-il. Mais au-delà d'échanger, ce qui est important, ce sont les actes. Tout cela donne de la confiance aux investisseurs ».

Le Gabon mise désormais dans le tourisme des conférences comme l'un des piliers de la diversification de son économie.