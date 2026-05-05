Congo-Kinshasa: Est du pays - De l'aide humanitaire acheminée à Minembwe, un des territoires les plus isolés par la guerre

4 Mai 2026
Radio France Internationale

C'est une première depuis des mois : une équipe humanitaire a réussi à atteindre le territoire de Minembwe, dans les hauts plateaux du Sud-Kivu, des deux côtés de la ligne de front. Pour y parvenir, ils ont obtenu des belligérants une trêve humanitaire de quelques jours, le temps que le convoi arrive, travaille et se retire. Une première donation a été effectuée ce week-end.

Ce que les humanitaires ont trouvé sur place est préoccupant, selon les premières informations : des structures de santé à bout de souffle, privées de médicaments et d'intrants depuis des mois, confrontées en même temps à un afflux massif de blessés liés aux combats.

Pour mesurer l'ampleur de la crise, le rappel de quelques chiffres : au moins 500 blessés ont été admis dans trois hôpitaux des hauts plateaux du Sud-Kivu en trois mois, à Bukavu, Uvira et Fizi.

Les donations ont été faites des deux côtés de la ligne de front, au Centre de Santé de Point-Zéro, sous contrôle des Forces armées de la RDC et de leurs alliés, ainsi qu'aux hôpitaux de Mikenge-Kipupu et de Minembwe, sous contrôle du groupe politico-militaire AFC/M23 et de leurs alliés. Ce que le convoi a pu apporter, c'est essentiellement du médical.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un désert médical des deux côtés du front

Des deux côtés, la réalité est la même : un désert médical, des blessés sans prise en charge suffisante, des communautés coupées de tout approvisionnement depuis plusieurs mois.

Est-ce que ça change quelque chose durablement ? La prudence s'impose. Et les faits sur le terrain le rappellent brutalement : cette trêve est restée fragile. Des frappes de drones ont en effet été enregistrées vendredi et samedi, notamment à Rugezi.

Cette trêve a été obtenue au terme de mois de négociations discrètes avec les porteurs d'armes. Que les lignes bougent vraiment, que cet accès reste ouvert, rien n'est garanti. Mais qu'on ait pu convaincre des belligérants de suspendre les combats pour laisser passer un convoi, dans l'une des zones les plus fermées de ce conflit, reste un signal fort, dans un contexte où chaque avancée se négocie au cas par cas, explique un diplomate joint par RFI.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.