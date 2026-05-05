Congo-Kinshasa: Démonstration de soutien du parti présidentiel aux sanctions américaines contre Joseph Kabila

En RDC, c'est une démonstration de force du parti présidentiel ce 4 mai dans les rues de Kinshasa. Une mobilisation pour soutenir les sanctions américaines visant l'ex-président Joseph Kabila, accusé par Washington et par les autorités congolaises de soutenir AFC/M23 dans l'est du pays. Sous la présidence de Felix Tshisekedi, la RDC a conclu un accord minier avec les États-Unis en échange de l'appui dans le domaine de la sécurité. Un deal qui a été critiqué par l'opposition qui voit mal ce rapprochement à deux ans de la fin du mandat du chef de l'État, sur fond de soupçon d'un troisième mandat interdit par la Constitution.

La marche devait débuter en début de matinée ce 4 mai 2026, mais elle a été retardée par la pluie.

Peu avant 11h, des milliers de manifestants ont commencé à affluer vers la première rue du boulevard Lumumba, dans la capitale de la RDC.

Dans cette mobilisation, le parti présidentiel n'est pas seul : des dizaines de formations de la majorité et des adeptes d'une église évangélique l'ont rejointe.

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« Kabila maîtrisé, Kabila neutralisé, Kabila bientôt aux arrêts »

Dans le cortège, les slogans sont sans équivoque : « Kabila maîtrisé, Kabila neutralisé, Kabila bientôt aux arrêts » scandent, dans une langue nationale, des militants, dès les premiers mètres de la procession.

Certains arborent les drapeaux de leurs partis ou de leurs leaders. D'autres, vêtus de blanc, brandissent des pancartes et banderoles affichant des messages de soutien aux États-Unis.

Parmi eux, Mukendi, un sexagénaire coiffé de deux fanions américains. « Si Donald Trump est avec nous, qui sera contre nous ? », lance-t-il.

Des slogans pour un changement de Constitution

Au coeur du cortège, des slogans en faveur d'un changement de Constitution se font aussi entendre. « Mais ce n'est pas le sujet à l'ordre du jour », tempère rapidement un chef de parti, entouré de ses militants.

La marche se dirige vers le Palais du Peuple. Une délégation restreinte doit ensuite se rendre à l'ambassade des États-Unis pour y déposer un mémorandum, dont le contenu n'a pas encore été dévoilé.