Congo-Kinshasa: L'avion de Jean-Pierre Bemba, stationné depuis 19 ans au Portugal, a été saisi

Un avion Boeing, propriété de Jean-Pierre Bemba, ministre des Transports de la République démocratique du Congo (RDC), a été saisi au Portugal. L'appareil, stationné depuis 19 ans sur l'aéroport de Faro, est présenté comme rouillant sur place. Jean Pierre Bemba avait été mis en demeure, par l'autorité aéronautique portugaise, de récupérer son avion sous 60 jours, et sommé de payer une facture de frais de stationnement, au risque de perdre son appareil. Une échéance désormais échue.

La menace planait dans l'air depuis le tout début du mois de mars. Jean-Pierre Bemba n'ayant pas satisfait aux exigences de l'autorité aéroportuaire de Faro, son avion - un Boeing 727-100 - est déclaré saisi. L'actuel vice-Premier ministre de RDC, en charge des Transports, avait été mis en demeure de faire enlever son avion sous 60 jours, mais aussi de s'acquitter des droits de stationnement calculés sur une période de 19 ans. Montant de ces droits : près d'un million d'euros.

L'affaire remonte à 2008. Cette année-là, dans le cadre des poursuites contre Jean-Pierre Bemba, devant la Cour pénale internationale (CPI), le bureau du procureur avait demandé, à plusieurs pays, le gel et la saisie de ses biens. C'est dans ce cadre que son avion, stationné à Faro, avait été immobilisé. Un stationnement prolongé considéré comme abusif au Portugal depuis l'adoption, dans ce pays, d'un décret-loi introduisant un nouveau régime pour les avions abandonnés dans les aéroports.

Contacté, Jean-Pierre Bemba n'a pas souhaité commenter, mais selon ses proches, c'est la CPI qui a déclenché cette affaire, et c'est donc à elle d'en assumer toutes les conséquences, y compris la facture de stationnement. Un avis d'autant plus tranché, disent-ils, car Jean-Pierre Bemba a été acquitté des accusations contre lui, en 2018.

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