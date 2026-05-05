Mali: Le chef de la junte, Assimi Goïta, nouveau ministre de la Défense après la mort de Sadio Camara

Le général Assimi Goïta, chef de la junte malienne qui dirige la Transition, cumule désormais ses fonctions avec celle de ministre de la Défense, selon un décret lu lundi 4 mai sur la télévision publique ORTM. Il remplace, à la tête de ce ministère stratégique, le général Sadio Camara, tué lors de l'attaque de sa résidence de Kati, fief des militaires, le 25 avril. Pour le seconder, il a également nommé un ministre délégué.

Le général Assimi Goïta avait déjà les titres de président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées ; il est, désormais aussi, ministre de la Défense. Il prend en main le ministère dirigé, jusqu'au 25 avril, par le général Sadio Camara, tué lors de l'attaque de sa résidence dans la ville garnison de Kati.

Le flash spécial de la très officielle télévision nationale ayant rapporté, ce lundi 4 mai, la nouvelle, a également annoncé la nomination d'un ministre délégué à la Défense : le général Oumar Diarra. Jusque-là, ce dernier était chef d'état-major des armées maliennes.

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Si Assimi Goïta est des Forces spéciales, son ministre délégué est lui issu de l'armée de terre. Il fut, dans le passé, commandant de la zone militaire de Tombouctou, dans le nord. C'est également un ancien chef d'état-major de l'armée de terre du Mali. Sa tâche aujourd'hui sera d'assister le général Assimi Goïta dans ses nouvelles fonctions.

Ces nouvelles nominations interviennent au moment où les défis à relever sur le terrain sont nombreux. De nouvelles nominations au sein de l'armée malienne sont attendues, ne serait-ce que pour remplacer le général Oumar Diarra à la tête de l'état-major des armées.