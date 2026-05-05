Cote d'Ivoire: Ligue 1 (saison 2025-2026) - L'Asec décroche son 30e titre

5 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Céleste Kolia

C'est fait ! L'Asec est officiellement champion de Côte d'Ivoire pour la 30e fois de son histoire, au terme de la 27e journée de la Ligue 1 dont trois matchs se sont disputés le 4 mai 2026.

Face à Isca, les Mimos avaient besoin d'une victoire, quel que soit le résultat de son poursuivant direct, le Fc San Pedro, qui affrontait Fc Osa, pour le sacre.

Les poulains de Julien Chevalier, qui ont bien perçu le message, ont fait ce qu'il fallait en s'imposant (1-0). Grâce à cette victoire, ils totalisent 58 points contre 48 pour le Fc San Pedro qui s'est imposé (2-1), le 4 mai, contre le Fc Osa.

Avec 10 points d'écart à trois journées de la fin de la saison, les carottes déjà cuites. Même si les Jaune et noir perdent leurs derniers matchs et que San Pedro remporte les siens, il ne peut plus rien leur arriver.

L'Asec Mimosas revient aux affaires après deux années de disette.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.