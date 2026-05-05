Afrique de l'Ouest: Infrastructure intégrée - La contribution de Mitrelli à une croissance plus inclusive

La Côte d'Ivoire poursuit sa trajectoire de croissance et de transformation. Porté par une économie dynamique, une urbanisation rapide et de solides ambitions industrielles, le pays renforce progressivement ses infrastructures et ses services essentiels afin de soutenir son développement et de consolider son rôle de pôle économique majeur en Afrique de l'Ouest.

À ce nouveau stade, le défi ne se limite plus à la construction d'infrastructures. Il s'agit de veiller à ce que ces infrastructures fonctionnent durablement, répondent aux besoins des citoyens, soutiennent l'activité économique et créent des opportunités à long terme. Comme le souligne Rodrigo Manso, PDG de Mitrelli : « Les infrastructures ne créent de la valeur que lorsqu'elles fonctionnent comme un système -- lorsqu'elles fournissent des services fiables, renforcent les capacités publiques et améliorent durablement la vie des gens. »

L'eau, la santé, l'énergie, l'éducation, la technologie et le développement urbain sont aujourd'hui étroitement liés. Ensemble, ils constituent l'épine dorsale d'économies résilientes, capables de relier les territoires aux marchés, de faciliter l'accès aux services essentiels et d'améliorer la qualité de vie.

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Cette vision intégrée est au cœur de l'approche de Mitrelli. « Un centre de soins de santé n'est pas seulement un bâtiment, et un réseau d'approvisionnement en eau ne se résume pas à un simple projet d'ingénierie », explique M. Manso. « Ce qui compte, c'est la fonctionnalité : des professionnels qualifiés, des équipements adaptés, des systèmes opérationnels et la capacité à fournir des services de manière constante dans le temps. »

Cette philosophie guide le travail de Mitrelli depuis plus de trois décennies aux côtés des gouvernements et des institutions publiques africains. Au cours de cette période, Mitrelli s'est imposé comme un partenaire stratégique à long terme pour l'Afrique, en structurant et en mettant en œuvre des programmes nationaux complexes et en mobilisant des milliards de dollars d'investissements dans des secteurs clés du développement. « Notre rôle est de traduire les priorités de développement en solutions opérationnelles et durables, adaptées aux réalités locales et conçues pour servir les communautés pendant des décennies », déclare M. Manso.

En Côte d'Ivoire, cette approche soutient directement les priorités nationales en matière d'accès aux services essentiels, de développement territorial et de modernisation des infrastructures. Le projet Eau pour Tous illustre cet engagement. En développant et en réhabilitant les infrastructures hydrauliques, le projet renforce l'accès à l'eau potable tout en contribuant à l'amélioration des conditions sanitaires, à la réduction des contraintes quotidiennes pour les communautés et à la stimulation de l'activité économique locale.

Récemment, une visite institutionnelle de représentants du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité sur les sites du projet Eau pour Tous a permis de faire le point sur les progrès réalisés sur le terrain. Au cours de cette visite, la qualité de l'exécution et le rythme de mise en œuvre ont été officiellement salués, reflétant l'efficacité d'un modèle alliant rigueur technique, coordination avec les parties prenantes publiques et gestion de projet efficace. Abdoul Hien, directeur général Mitrelli en Côte d'Ivoire et au Sénégal, souligne : « Rapidité et qualité ne sont pas contradictoires. » « Lorsque les projets sont bien structurés dès le départ, ils peuvent produire des résultats rapides sans compromettre les performances à long terme. »

Dans le secteur de la santé, Mitrelli a contribué à la mise en place d'établissements sanitaires de premier contact (ESPC) à travers toute la Côte d'Ivoire, renforçant ainsi le réseau de soins de santé primaires du pays. Ces établissements sont désormais opérationnels et ont permis à des milliers de personnes vivant dans des zones reculées et mal desservies d'accéder à des services essentiels à proximité de leur lieu de vie. En facilitant le diagnostic précoce et les soins médicaux de base, ces cliniques contribuent à réduire la pression sur les hôpitaux tout en améliorant les résultats en matière de santé publique. « L'accès aux soins de santé primaires est l'un des leviers les plus puissants pour la stabilité sociale, la productivité et le développement humain », note M. Manso.

L'expérience de Mitrelli à travers le continent africain démontre que l'impact des infrastructures est souvent cumulatif. En Angola, des programmes intégrés couvrant l'accès à l'eau, l'électrification, les soins de santé et le développement urbain illustrent comment des investissements coordonnés se renforcent mutuellement : l'accès à l'eau améliore la santé et soutient l'agriculture ; une alimentation électrique fiable permet l'activité commerciale ; les infrastructures de santé renforcent le capital humain ; et une urbanisation structurée améliore la mobilité, l'accès aux services et la qualité de vie. Comme le résume M. Manso : « Lorsque les infrastructures sont conçues comme un système interconnecté, leur impact dépasse largement le cadre de ce qui est construit : elles deviennent un véritable moteur de développement. »

Pour les pays à croissance rapide tels que la Côte d'Ivoire, cette vision intégrée revêt une importance croissante. À mesure que les villes s'étendent, que la demande de services augmente et que les économies se diversifient, les infrastructures doivent être conçues comme un système cohérent capable de répondre aux besoins futurs. La performance, la fiabilité et l'exploitabilité à long terme sont désormais aussi cruciales que le déploiement initial.

Répondre à ces défis nécessite la capacité de structurer des projets complexes, de coordonner de multiples parties prenantes, de mobiliser des financements, d'assurer la mise en œuvre sur le terrain et de soutenir les capacités locales. « Nous sommes fiers d'avoir mis en œuvre plus d'une centaine de projets nationaux à grande échelle au cours des trois dernières décennies, démontrant ainsi que l'impact à long terme est atteint lorsque les infrastructures continuent à apporter de la valeur bien au-delà de la construction, et que les partenariats et la mobilisation de capitaux s'inscrivent également dans une vision à long terme », déclare M. Manso.

La croissance inclusive ne résulte pas d'investissements isolés. Elle se construit grâce à des systèmes qui relient les personnes aux services essentiels, les territoires aux opportunités économiques et les infrastructures aux stratégies nationales de développement. La Côte d'Ivoire a posé des bases solides pour poursuivre sur cette voie, et le renforcement de la performance des systèmes d'infrastructures sera essentiel pour soutenir une économie plus compétitive et plus résiliente.

Dans ce contexte, les partenariats à long terme entre les institutions publiques, les partenaires de développement et les groupes de mise en œuvre expérimentés restent essentiels. Les trois décennies d'expérience de Mitrelli à travers l'Afrique montrent que lorsque les infrastructures sont développées en tant que système intégré, leur impact devient un levier durable pour la transformation, les opportunités et le développement durable.