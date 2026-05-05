Cote d'Ivoire: Fête du travail - Le Synatra/Cnps entre reconnaissance et doléances

Comme chaque 1ᵉʳ mai, le Syndicat autonome des travailleurs de la Cnps a encore rencontré, cette année, la direction générale. Cette date sacrée, née du sang et des luttes des ouvriers du monde entier, rappelle que le travail n'est pas une marchandise, mais l'expression même de la dignité humaine.

Une occasion de reconnaissance, mais également de doléances, afin de revisiter le contrat social qui lie le syndicat à l'employeur.

Tiémélé Kouao Eric, secrétaire général du syndicat, a évoqué des avancées significatives à la Cnps, notamment l'octroi d'une aide financière aux étudiants du Cifoccs ; l'ouverture exclusive, l'année dernière, du concours de Techniciens de sécurité sociale aux agents en Cdi et Cdd, offrant ainsi des perspectives d'évolution professionnelle équitables ; la prime de rendement dans sa formule dite de l'ascenseur.

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Il a également souligné que le Synatra se présente, non pas en adversaires, mais en responsables exigeants, confiants et patients. Seize doléances ont été égrainées. Parmi elles : « La mise en place d'une retraite complémentaire pour le personnel de la Cnps afin de garantir aux travailleurs une retraite digne, confortable et méritée ; combler le vide causé par la non-disponibilité de certaines annexes de l'accord de 2019 ; la révision du prêt immobilier du personnel, avec une augmentation du plafond de 20 à 35 millions de FCfa, un allongement de la durée de remboursement jusqu'à 25 ans. »

Le Synatra plaide pour l'instauration d'une prime qui sera payée avant la rentrée scolaire, afin d'aider les parents à assurer la scolarité de leurs enfants. La situation des collègues de l'Agence de prévoyance sociale de Treichville exposés à la poussière de ciment du fait de la proximité d'une usine de production.

Le directeur général de la Cnps, Denis Charles Kouassi, a affirmé que cette journée est un moment d'écoute et de réflexion sur la responsabilité collective en vue de faire de la Cnps une institution performante, au service de la collectivité nationale : « C'est ensemble, dans la discipline, l'écoute et le sens du devoir que nous contribuerons à faire avancer la Cnps. Les attentes sont légitimes. Elles tournent autour du pouvoir d'achat, des perspectives de carrière, de la protection sociale et complémentaire, du logement ainsi que du renforcement du dialogue social. Ces préoccupations sont prises en considération avec sérieux et responsabilité, notamment la revalorisation significative des salaires en 2026 qui a fait l'objet d'une étude dont les conclusions sont en cours d'analyse ».

Des échanges entre employeurs et employés ont eu lieu dans une ambiance bon enfant.