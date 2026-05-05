Angola: Le garde-frontière empêche l'entrée illégale de 172 citoyens de la RDC

Mbanza Kongo — Cent soixante-douze citoyens de la République démocratique du Congo (RDC), qui tentaient d'entrer illégalement sur le territoire national, ont été interpellés dimanche par la police de garde-frontière dans la province de Zaire.

Il s'agit de 73 hommes et 99 femmes accompagnés de 12 mineurs, selon un communiqué transmis mardi à l'ANGOP par la Police nationale à Mbanza Kongo. D'après ce document, les migrants illégaux ont été interpellés dans les villes frontalières de Nóqui, Mpala et Cuimba. Après leur enregistrement, ils ont été renvoyés dans leur pays d'origine.

Saisie de sulfate d'ammonium

Par ailleurs, 24 sacs de sulfate d'ammonium, destinés à la République démocratique du Congo (RDC), ont été saisis par la police douanière et fiscale dans la municipalité de Luvo. Selon la police, la saisie a eu lieu dans la localité d'Ebola, à environ un kilomètre du poste de douane de Luvo, lorsqu'un individu non identifié a tenté de franchir la frontière entre l'Angola et la RDC avec la marchandise.

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« Afin d'échapper aux autorités douanières, le suspect, actuellement en fuite, a emprunté des voies clandestines pour acheminer cette marchandise vers le pays voisin », indique le document, précisant que le transport s'effectuait à bord d'un tricycle motorisé. a marchandise a été remise à l'Administration générale des impôts (AGT) au poste de douane de Luvo, situé à 60 kilomètres au nord de Mbanza Kongo, capitale de la province de Zaire.