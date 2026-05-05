Angola: L'UE assure la mobilisation de fonds pour l'économie du corridor de Lobito

Le directeur pour l'Afrique de la Direction des partenariats internationaux (INTPA) de la Commission européenne, Stefano Signore, a garanti ce mardi à Luanda la mobilisation de fonds destinés à soutenir le développement économique du Corridor de Lobito et les entreprises locales.

S'exprimant lors de l'ouverture du 3e Forum des entreprises du Corridor de Lobito Angola-UE 2026, il a souligné la volonté de contribuer au développement des compétences et à la création d'opportunités pour l'Angola et ses organisations. Il a ajouté que la Banque de développement et les institutions européennes de développement mobilisent leur soutien pour le Corridor de Lobito. « Le plus important n'est pas seulement le montant des fonds, mais aussi l'approche. Notre objectif n'est pas simplement de créer un corridor de transport de marchandises, mais de soutenir l'économie », a-t-il insisté.

Il a réaffirmé que le pays a pris des mesures importantes pour améliorer son environnement des affaires, diversifier son économie et attirer les investissements. Il a mentionné que l'accord de facilitation des affaires pour l'Angola constitue une avancée majeure. Par conséquent, a-t-il poursuivi, dans un message clair, l'Angola est ouvert aux affaires et offre des conditions favorables à l'investissement.

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« La coopération avec l'Angola continuera de contribuer au développement du capital économique, à la diversification de l'économie et au développement global ; autant d'atouts concrets qui feront de l'Angola un lieu propice à l'investissement et à l'innovation », a-t-il souligné.

Le 3e Forum d'affaires Angola-Union européenne (UE) se tient jusqu'à mercredi et vise à soutenir l'attraction des investissements européens afin d'accélérer le développement du corridor de Lobito dans les secteurs de l'agroalimentaire, des transports, de la logistique et de l'énergie.

Sous le slogan « Du dialogue à l'investissement concret », cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération économique et de la mise en oeuvre du corridor de Lobito, réunit des dirigeants gouvernementaux, des investisseurs internationaux, des entreprises angolaises et des pays voisins, ainsi que des représentants de l'Union européenne.

Le 3e Forum d'affaires du corridor Lobito Angola-UE 2026 est une plateforme stratégique conçue pour accélérer le développement des secteurs de l'agriculture, de l'agro-industrie, des transports et de la logistique le long de l'une des routes commerciales les plus dynamiques du continent africain.