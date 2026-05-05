Angola: Un responsable souhaite assurer la formation continue des enseignants de portugais

Luanda — Le directeur général de l'Institut national d'évaluation et de développement de l'éducation (INADE), Diassala André, a plaidé mardi à Luanda pour un renforcement de la formation des enseignants en langue portugaise et une amélioration des ressources pédagogiques.

Il s'exprimait lors de l'ouverture de la 7e édition de l'événement, qui se tient du 5 au 9 de ce mois à Luanda, sur le thème « La langue portugaise : un pont qui unit les régions », dans le cadre des célébrations du 30e anniversaire de la Communauté des pays de langue portugaise (CPL). À cette occasion, le directeur a dressé un bilan positif de l'éducation dans le pays, tout en reconnaissant les défis importants à relever dans divers domaines, notamment en matière d'alphabétisation et de nécessité d'améliorer les ressources pédagogiques.

Il a également souligné que l'Angola, pays multilingue, présente une réalité linguistique qui influence l'évolution du portugais, renforçant ainsi l'importance d'une réflexion continue sur son enseignement et son développement. Il a souligné que la Semaine de la langue portugaise offre l'opportunité d'analyser et de caractériser conjointement le développement de l'une des principales langues de l'Angola, à la fois comme instrument de communication et comme vecteur de culture, de science et de technologie.

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Il a considéré la Semaine de la langue portugaise comme un espace de partage et de réflexion sur l'usage de la langue dans le contexte angolais. Selon André Diassala, cette initiative rassemble chercheurs, enseignants, étudiants et spécialistes, favorisant l'échange d'expériences et l'approfondissement de l'étude du portugais en Angola et dans les autres pays de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP).

La Semaine de la langue portugaise est célébrée chaque année le 5 mai, Journée mondiale de la langue portugaise, et vise à promouvoir l'appréciation de la langue dans différents contextes sociaux et scientifiques. Durant la semaine, divers sujets seront abordés, tels que « La contribution des langues angolaises d'origine africaine à la langue portugaise », « Le portugais comme capitale et frontière », « Stratégies pour la formation des enseignants de portugais », « Variation lexicale en portugais mozambicain », « Le vocabulaire kimbundu intégré au lexique portugais à Luanda », entre autres.