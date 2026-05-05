Afrique: Concours administratifs 2026 - La fin des inscriptions en ligne prorogée au 8 mai

Initialement prévue pour prendre fin le 30 avril, la fin des inscriptions en ligne est reportée au vendredi 8 mai 2026. L'information a été donnée par la ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto-Lamizana, via un communiqué en date du 27 avril 2026.

Les inscriptions se poursuivent donc sur le site web du ministère d'État : www.fonctionpublique.gouv.ci.

Par ailleurs, la période de prise de vue des candidats prévue pour s'achever le 8 mai, est prorogée au 15 mai 2026, à Abidjan.

Par contre, la prise de vue des candidats prend fin le 8 mai dans les directions régionales d'Abengourou, Bondoukou, Bouaké, Daloa, Gagnoa, Man, Korhogo, San Pedro et Yamoussoukro.