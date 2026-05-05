Cote d'Ivoire: Lutte contre l'immigration clandestine - 50 migrantes de retour reçoivent un appui de la JCI Abidjan Elite

5 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Faustin Ehouman

La Jci Abidjan Elite, une des branches de la Jeune chambre internationale (Jci) en Côte d'Ivoire, a organisé une conférence publique sur la migration irrégulière, pendant laquelle elle a concrétisé son engagement dans la lutte contre le fléau.

La lutte contre la migration clandestine ne peut être gagnée uniquement par des discours. Elle doit être portée par des actions concrètes. Et ça, la Jci Abidjan Elite, une des principales branches de la Jeune chambre internationale (Jci), semble en avoir pleinement conscience. D'où les actions qu'elle déploie dans le cadre de son projet "Woman rise and shine" lancé en mars dernier et qui vise l'autonomisation socio-économique des femmes migrantes de retour.

À l'issue de la conférence publique qu'elle a organisée sur cette thématique, le 25 avril 2026, au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, à Abidjan-Plateau, elle a offert à 50 migrantes de retour des kits de démarrage d'une activité génératrice de revenus.

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« Aujourd'hui est un nouveau départ pour vous. Ces kits que vous recevez ne sont pas seulement des outils, ils sont des symboles de confiance. La confiance que nous avons en vous. La confiance que vous devez désormais avoir en vous-mêmes. Vous avez traversé des épreuves, mais aujourd'hui, vous avez une opportunité. Saisissez-la, transformez-la, brillez », a lancé la présidente de la Jci Abidjan Elite, Mariame Grambouté, à l'endroit des bénéficiaires.

Pour la mise en œuvre de cette action, la Jci Abidjan Elite a bénéficié de l'appui de partenaires techniques et institutionnels tels que la Direction générale des ivoiriens de l'extérieur ; l'Organisation internationale pour les migrations (Oim) ; l'Association des volontaires pour le service internaional (Avsi) ; le Groupement des retours volontaires des ivoiriens de la diaspora ; l'Association pour la réinsertion des migrants de retour en Côte d'Ivoire, l'Ong Leisad et de son parrain, Ousmane Coulibaly.

Au lancement du projet "Woman rise and shine", le 28 mars, au Plateau, 50 femmes avaient reçu un appui similaire de la même organisation.

La Jci, rappelons-le, est une organisation de jeunes leaders engagés dans la promotion du leadership citoyen et du développement communautaire à travers la mise en œuvre de projets à fort impact social.

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