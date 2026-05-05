Cote d'Ivoire: Tennis/Atp challenger 50 et 75 - Comment Gauthier Onclin a conquis Abidjan

Les tournois d'Abidjan ont permis au tennisman belge d'atteindre son meilleur classement depuis le début de sa carrière.

Gauthier Onclin, le tennisman belge qui n'avait jamais dépassé le 192e rang mondial, est désormais 183ᵉ depuis la mise à jour du classement Atap, le 4 mai 2026. Après son succès à l'Atp Challenger d'Abidjan (du 20 avril au 3 mai), il devient le 4e joueur belge derrière le nouveau N.1 Alexander Blockx, qui est 36e; Zizou Bergs, 39e et Raphaël Collignon, 68e.

« Je voudrais dire un grand merci aux Ivoiriens pour leur accueil chaleureux. Pendant les quinze jours de compétition, je me suis senti comme chez moi. Nous avons évolué dans une ambiance unique... Bravo aux organisateurs pour la bonne tenue de la compétition. Si j'en ai l'occasion, l'an prochain, je n'hésiterai pas à revenir », a confié, à la fin du tournoi, le champion d'Abidjan.

Gauthier Onclin n'est pas venu en villégiature sur les bords de la lagune Ebrié. « Je suis arrivé en pleine confiance, je venais de triompher en Tunisie, au M 25 de Monastir », poursuit-il.

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Pour conquérir le public, il a exhibé ses nombreux atouts, notamment la force de son service, sa belle lecture de jeu et sa technique au-dessus de la moyenne. Des qualités qui ont séduit une partie du public qui s'est improvisé « Fan club Gauthier » lors des dernières journées.

L'Ebennois de 25 ans, tête de série N.1 dans la capitale ivoirienne, s'est débarrassé de l'Américain Michael Mmoh (Atp 248/N.2) en finale (6-3 ; 6-4). Une semaine seulement après sa première victoire en finale de Challenger, le circuit de deuxième division du tennis masculin.

Onclin avait pris un excellent départ, dimanche, en remportant les quatre premiers jeux du match, afin de s'adjuger la première manche. Le deuxième set a été disputé, mais Mmoh y a cédé son engagement à 3-3. Alors que Gauthier Onclin menait 5-3 (15-15), la partie a été interrompue à cause de la pluie.

De retour sur le court, le joueur belge a laissé trois opportunités à Michael Mmoh de recoller au score. Celui-ci ne les a pas saisies : Onclin a écarté les trois balles de break et a transformé sa première balle de match, afin de signer une 15e victoire de suite. Avant de soulever le Graal, à Abidjan. Lui qui avait remporté l'Itf M25 de Monastir (Tunisie).

La compétition dénommée Côte d'Ivoire Atp challenger est organisée par la Fédération ivoirienne de de tennis (Fit) et le promoteur français Arzel Marvellec (directeur de tournoi).

Contrairement à l'année dernière où le Thaïlandais Maximus Jones (20 ans) a remporté le premier tournoi et l'Ivoirien Eliakim Coulibaly, le deuxième, cette fois, un seul joueur, Gauthier Onclin, a soulevé les trophées et les cagnottes en jeu.

Un doublé retentissant pour le tennisman belge qui, avant le rendez-vous d'Abidjan, pointait à la 246e place au classement Atp. Rien que pour ce Challenger sur surface dure, Gauthier empoche plus de 50 millions de Fcfa.