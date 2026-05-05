Angola: Report de la 15e édition de la Foire internationale de Benguela

Benguela — La 15e édition de la Foire internationale de Benguela (FIB), initialement prévue du 20 au 24 mai, a été reportée en raison de l'état d'urgence déclaré dans la capitale provinciale suite aux inondations du fleuve Cavaco le 12 avril.

Considérée comme le plus grand salon professionnel de la région Centre-Sud de l'Angola, l'édition 2026 de la Foire internationale de Benguela devait réunir un peu plus de trois cents entreprises de divers secteurs, nationales et internationales, avec une forte présence d'entreprises portugaises, au Stade national Ombaka. Selon un communiqué conjoint du Groupe Arena et du gouvernorat de Benguela, organisateurs de l'événement, la FIB est reprogrammée du 9 au 13 septembre 2026 et mettra l'accent sur le développement économique, la promotion des entreprises locales et le renforcement des opportunités d'investissement dans la région.

Dans un communiqué publié ce mardi, l'organisation justifie le report de la FIB (Foire internationale de Benguela) par la catastrophe provoquée par les inondations du fleuve Cavaco, qui ont entraîné des pertes humaines et le déplacement de milliers de familles, affectant gravement les infrastructures et le tissu social de la région. « En ces temps difficiles, nous sommes convaincus que le respect, la solidarité et l'adhésion institutionnelle aux sentiments éprouvés par la population de Benguela doivent prévaloir », indique le communiqué.

Le Groupe Arena et le gouvernorat de Benguela appellent à la compréhension, à la collaboration et à l'esprit de partenariat de tous les exposants, sponsors et autres parties prenantes, dans l'espoir de faire de cette 15e édition de la FIB un moment historique de reconstruction, de résilience et de confirmation du rôle de Benguela comme pôle de développement stratégique. Enfin, l'organisation réaffirme son engagement institutionnel et exprime sa solidarité avec toutes les familles touchées par cette tragédie.

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Axée sur les enjeux de sécurité alimentaire, la dernière édition de la Foire internationale de Benguela avait réuni 395 entreprises nationales et internationales, avec une forte présence d'entreprises portugaises et asiatiques. Les secteurs représentés comprenaient l'agriculture, la pêche, les industries extractives et de transformation, l'agroalimentaire, les transports, l'hôtellerie et le tourisme, les technologies et les télécommunications, la finance et la banque.