Angola: Le MAT forme des techniciens provinciaux à la mise en oeuvre de la toponymie

Benguela — Plus de trois cents techniciens issus de diverses administrations et municipalités du pays reçoivent depuis lundi à Benguela, une formation visant la mise en œuvre de la toponymie, sous l'égide du ministère de l'Administration du Territoire (MAT).

Parmi eux figurent des administrateurs municipaux, des assistants techniques, des directeurs et des techniciens de l'Institut géographique et cadastral angolais (IGCA). S'adressant à la presse, la responsable du département de l'Organisation du MAT, Maria Elizete Diogo, a déclaré que cette formation vise à appliquer la loi 14/16 du 12 septembre, relative à la toponymie, aux numéros de police, à la réglementation et aux instructions.

Selon elle, l'objectif est de jeter les bases de la mise en oeuvre de la toponymie et de préparer les procédures permettant d'identifier les rues par une plaque de rue commune. « Nous allons rapprocher les services publics des citoyens », a-t-elle affirmé. Interrogée sur les progrès réalisés jusqu'à présent, Elizete Diogo a indiqué que, lors de ce séminaire de deux jours, l'organisme central s'entretiendrait avec les acteurs locaux afin d'évaluer l'état d'avancement de ce processus.

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Seuls des techniciens de trois provinces sont présents : Benguela, province hôte, Cuanza-Sul et Luanda. De son côté, le directeur provincial du Bureau de l'enregistrement et de la modernisation administrative, João Tchinanda, a informé que la municipalité de Benguela disposait d'un document de toponymie pouvant servir de modèle aux autres municipalités et provinces. « La commission provinciale chargée de ce dossier a déjà été mise en place, et nous sommes en train de créer des commissions municipales », a-t-il déclaré.

Il a toutefois précisé que certaines municipalités, comme Balombo, Bocoio et Baía Farta, avaient déjà installé des panneaux de signalisation portant les noms respectifs des rues. « Ces municipalités ont entamé les démarches, mais n'ont pas encore transmis les données au Bureau provincial. Seule la municipalité du chef-lieu dispose des documents requis par le ministère de l'Administration du Territoire, une situation qui sera bientôt résolue », a-t-il déclaré.

Concernant la nouvelle Division politico-administrative, il a indiqué que la province comptait dix municipalités et 38 communes, contre seulement 23 municipalités et sept communes organiques actuellement. « Certaines communes devenues municipalités offrent désormais des services plus proches de la population, d'où le grand avantage de la DPA », a affirmé le directeur.