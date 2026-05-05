Angola: Un gestionnaire considère le pays comme un pays engagé dans la transformation numérique

Le directeur général de l'Institut pour la modernisation administrative (IMA), Meick Afonso, a déclaré lundi à Luanda que l'Angola suit de près les grandes tendances internationales en matière de gestion, de gouvernance, de transformation numérique et de modernisation institutionnelle, en privilégiant la gestion stratégique de projet pour transformer les plans en résultats concrets.

S'exprimant lors de l'ouverture de la 1re Conférence internationale sur les bureaux de gestion de projet (PMO), qui se tient les 4 et 5 de ce mois sous le thème « Stratégie, valeur et résultats à l'ère de la transformation », il a souligné que le pays manifeste sa volonté de suivre les débats internationaux et d'y participer en y apportant sa propre vision, son expérience concrète et son ambition stratégique. Selon lui, dans le secteur public, cette réflexion est d'autant plus essentielle qu'un projet public n'est pas un simple projet ; c'est un engagement pris envers le citoyen.

« Il répond à un besoin concret et constitue une opportunité de réduire la bureaucratie, d'accroître la transparence, d'améliorer les services, de rapprocher l'État des citoyens et de renforcer la confiance dans les institutions », a-t-il insisté. Il a ajouté que le Bureau de gestion de projet (PMO) de nouvelle génération devrait aider les organisations à se concentrer sur leurs véritables objectifs.

Concernant le thème de la conférence, Meick Afonso a réaffirmé que le PMO constitue le lien entre la prise de décision politique, la mise en oeuvre technique, la vision stratégique et le service rendu, ainsi qu'entre le plan approuvé et les bénéfices perçus par le citoyen. De son côté, le directeur général de la société Assertiva, Kelvin Silva, a déclaré qu'aucune stratégie de projet, aussi sophistiquée soit-elle, ne saurait remplacer la qualité des personnes qui la mettent en œuvre.

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« Nous avons développé ce concept et cet engagement envers le capital humain car l'Angola possède une population jeune : plus de 60 % des Angolais ont moins de 25 ans, ce qui représente à la fois un défi démographique et une opportunité sans précédent », a-t-il souligné.

Il a insisté sur le fait que cette opportunité ne se concrétise pas uniquement par des investissements et une formation systématique et continue, et que la formation du personnel national ne se limite pas à pourvoir des postes vacants ; elle vise la souveraineté intellectuelle et technique. La 1ère Conférence internationale Next PMO réunit des représentants d'entreprises publiques et privées soucieux d'adopter les critères internationaux de gestion de projet stratégique.

Cet événement, qui rassemble des techniciens et des gestionnaires de haut niveau, vise à approfondir les connaissances théoriques des meilleures pratiques internationales en matière de gestion de projet (PMO) et à se positionner comme une réponse stratégique à un problème majeur pour l'économie angolaise.