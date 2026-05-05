Cote d'Ivoire: Prévoyance sociale - Éric Kouao Tiémélé réélu à la tête du Synatra-Cnps

Le Syndicat autonome des travailleurs de la Caisse nationale de la prévoyance sociale (Synatra-Cnps) a organisé, après sa rentrée syndicale en 2025 à l'auditorium de la Prévoyance sociale sis à Abidjan-Plateau, un congrès ordinaire afin de revisiter ses textes et d'élire le secrétaire général. Celui-ci s'est tenu le 2 mai 2026, à Jacqueville.

Éric Kouao Tiémélé, secrétaire général du Synatra-Cnps, a été reconduit à la majorité des voix des membres du syndicat. Pour lui, l'organisation de ce congrès est statutaire. Ce renouvellement des instances témoigne de la qualité du travail accompli : « Lorsque nous avons pris la tête de ce syndicat en février 2022, nous étions 300 militants. Aujourd'hui, nous sommes 900. Sûrement, ce sont les résultats obtenus avec les camarades qui m'ont valu ma reconduction à la tête de ce syndicat. Tous ont souhaité que nous travaillions main dans la main. »

Aussitôt, il annonce les prochains défis à relever : « Pour le bien-être social des travailleurs, nous avons des projets immobiliers, notamment l'acquisition de terrains, qui prendra fin cette année et, à long terme, la création d'une coopérative : la coopérative des agents de la protection sociale. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En ce qui concerne la défense des droits des travailleurs et la lutte pour leur bien-être, il affirme avoir plusieurs chantiers, tels que la révision de l'accord d'entreprise (le contrat entre l'employeur et le syndicat), qui doit être effective cette année, ainsi que la mise en place d'une retraite complémentaire pour les travailleurs de l'institution Cnps.

« Je dis un grand merci à notre directeur général, qui nous a soutenus pour la fête du 1ᵉʳ mai et l'organisation du congrès, et qui a bien voulu s'y faire représenter par la direction des ressources humaines. Également à la centrale syndicale à laquelle j'appartiens. »

La fête était au rendez-vous chez les agents de la Cnps, qui n'ont pas boudé leur plaisir sur le site balnéaire de Jacqueville.