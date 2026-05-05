Tunisie: Migration, sécurité, mobilité - Les dossiers sensibles au menu du point presse UE

5 Mai 2026
La Presse (Tunis)

L'ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, Giuseppe Perroni, tiendra une conférence de presse le jeudi 7 mai 2026 à Tunis, à l'occasion de la Journée de l'Europe, afin de dresser un bilan des relations bilatérales et des programmes de coopération en cours.

Cette rencontre intervient alors que les appels à une révision de l'accord de partenariat se multiplient des deux côtés, en faveur d'un cadre plus équilibré et plus respectueux de la souveraineté économique tunisienne.

Premier partenaire économique et commercial de la Tunisie, l'UE absorbe près de 70 % des exportations tunisiennes, notamment dans le textile, les industries mécaniques et électriques, et l'huile d'olive, une dynamique confirmée par les indicateurs du début de l'année 2026. Les entreprises européennes établies en Tunisie contribuent par ailleurs au tissu industriel national, en créant des milliers d'emplois et en facilitant le transfert de technologies.

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Plusieurs programmes de coopération sont actuellement mis en œuvre dans des domaines variés : transition énergétique, promotion de l'initiative privée, développement durable, et appui technique et financier aux PME, afin de renforcer leur compétitivité sur le marché européen. La conférence de presse devrait également aborder des dossiers sensibles tels que la migration régulière, la mobilité des compétences et la coopération sécuritaire, dans le cadre des défis communs au bassin méditerranéen.

 

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