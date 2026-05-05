Tunisie: Mahdia - Un hélicoptère mobilisé pour le transfert d'organes

5 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Le directeur régional de la santé à Mahdia, Youssef Belalaoui, a confirmé que la nuit dernière, un hélicoptère a été mobilisé pour transporter les organes d'un donneur décédé au CHU Tahar Sfar vers des centres hospitaliers spécialisés. Cette opération s'est déroulée sous la supervision du Centre National pour la Promotion de la Transplantation d'Organes.

Lors d'une intervention à la radio, il a précisé que l'hélicoptère a atterri dans un stade de football de la région. L'ensemble du personnel médical et paramédical, ainsi que les unités de sécurité, se sont mobilisés pour garantir le succès de l'opération dans les meilleures conditions possibles. Le responsable a expliqué que ces organes seront greffés à d'autres patients, leur offrant ainsi une nouvelle chance de vivre. Il a également tenu à saluer le geste noble et généreux de la famille du donneur décédé.

 

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