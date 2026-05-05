Tunisie: Campagne céréalière 2025-2026 - Une hausse de 20% par rapport l'année dernière

La campagne céréalière 2024-2025 en Tunisie s'annonce prometteuse et devrait marquer une hausse de 15 à 20 % par rapport à la saison écoulé, a affirmé l'expert Anis Ben Rayana sur les ondes d'une radio privée.

L'expert évoque, notamment, une nette amélioration des conditions hydriques et les récentes précipitations enregistrées en mars et avril, fait qui laisse prévoir une récolte fructueuse. Ben Rayana a précisé, en outre, que pour les mêmes superficies semées soit 991 mille hectares cette année contre un million d'hectares durant la campagne 2024-2025, la récolte attendue cette année devrait se situer entre les 23-24 quintaux contre 19,8 quintaux l'année écoulée. L'expert a, enfin, conclu que si ce n'était le problème des engrais, la Tunisie aurait pu enregistrer un records de production.