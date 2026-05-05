Congo-Kinshasa: Ministère du Commerce - Jacqueline Lydia Mikolo promet d'être exigeante sur la qualité du travail

Après le passage en revue des structures sous tutelle, le 5 mai à Brazzaville, la ministre du Commerce, des Approvisionnements, de la Consommation, chargée de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlécaf), Jacqueline Lydia Mikolo, a mis un accent aigu sur la performance des équipes et la qualité du travail à fournir au regard des défis à relever.

La ministre du Commerce, des Approvisionnements, de la Consommation, chargée de la Zlécaf s'est fait une idée des conditions de travail, des forces et faiblesses des structures sous tutelle. Il s'agit notamment des directions générales du commerce extérieur ; intérieur ; de la concurrence et de la répression des fraudes ; de l'autorité nationale de la concurrence.

Pour réaliser les missions assignées au département ministériel dont elle a la charge, Jacqueline Lydia Mikolo a reconnu que la performance des équipes est importante. « Nous allons nous assurer que tout le monde est au travail, doté des outils permettant d'offrir un service public de qualité. Nous serons exigeantes sur la qualité du travail à réaliser », a-t-elle fait savoir Elle a précisé qu'elle va s'appuyer sur le travail abattu par son prédécesseur, le ministre d'État, Alphonse Claude N'silou, en l'accélérant conformément au programme « Accélérons la marche vers le développement ».

Attirant l'attention des cadres et agents des structures sous tutelle sur la lourde mission d'offrir aux Congolais un service public de qualité, la ministre du Commerce, des Approvisionnements, de la Consommation, chargée de la Zlécaf a souligné : « Le projet de société du président de la République est exigeant dans le domaine qui est le nôtre avec des défis importants, à court terme, en matière de contrôle des prix, des importations et exportations, de la Zlécaf, entre autres ».

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Pour ce faire, une feuille de route de cent jours pouvant s'étendre jusqu'aux douze premiers mois sera définie. « Nous allons fixer les priorités », a précisé la ministre Jacqueline Lydia Mikolo en appelant l'ensemble des équipes à suivre le rythme du train déjà en marche.