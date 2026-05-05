Congo-Brazzaville: RDC - Enoch Ebadu ciblé après des critiques acerbes contre la Première ministre

Le chanteur de gospel, Enoch Ebadu, est convoqué pour une comparution après une publication contre la Première ministre de la République démocratique du Congo (RDC), Judith Suminwa Tuluka, et une prise de position contre un troisième mandat du président de la République.

Depuis quelques jours, silence radio du chanteur gospel, Enoch Ebadu. Une absence qui intrigue : l'artiste, auteur du titre « Tosi Tosi », est d'ordinaire très actif sur la scène musicale et sur les réseaux sociaux, où il commente régulièrement l'actualité politique.

Dans la deuxième quinzaine du mis d'avril, il a publié sur Facebook une tribune au titre sans détours : « Le Congo mérite la compétence, pas l'apparence ». Ciblant directement la cheffe du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka,

il écrit : « Si le Congo que nous voulons debout est un Congo où l'on nomme une femme à la Primature non pas parce qu'elle est compétente, mais simplement pour être parmi les premiers pays à avoir une femme Première ministre, alors, nous prenons le pays comme un brouillon ».

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L'artiste engagé réagissait à l'interview de Judith Suminwa sur TV5 Monde concernant l'accueil en RDC des migrants expulsés des États-Unis. Il s'interroge : « Comment imaginer une Première ministre qui accepte une invitation sur une chaîne internationale sans maîtriser les enjeux de l'heure ? Comment peut-elle ignorer les nationalités des étrangers qu'elle accepte de recevoir, simplement pour dire qu'on aide les Américains ? ».

Pour Enoch Ebadu, le problème dépasse la personne de la Première ministre : « Ce gouvernement a montré des incapacités dans plusieurs domaines. Des incompétents occupent des postes clés qui pourraient faire décoller le pays. La guerre n'est pas la raison de l'incompétence que nous voyons chez nos autorités ».

Il conclut son post par un appel direct au chef de l'État : « Ayons l'amour de dire au président de terminer son mandat en 2028 et de partir en paix. Nous serons heureux de demander son expertise. Nous sommes 120 millions d'habitants ; dire qu'il est le seul à pouvoir diriger, c'est insulter les Congolais. Peuple congolais, prends conscience ».

Habitué des tribunes critiques, Enoch Ebadu a cette fois déclenché une vague de réactions hostiles de la part des soutiens du pouvoir. Selon lui, le fond du problème reste « l'inconscience du peuple » et la responsabilité de certaines Églises. Il cite l'église Philadelphie, dont seraient membres Félix Tshisekedi, Martin Fayulu et Corneille Nangaa. « Si le pays sombre dans le chaos en partie à cause d'eux, cela signifie que l'Église au Congo participe à une forme de destruction mentale », soutient-il.

S'en prendre directement à la Première ministre semble avoir franchi une ligne rouge. Des proches rapportent que des inconnus se sont rendus au domicile familial du chanteur, à Mont-Ngafula. Deux jours plus tard, une convocation a été déposée à son nom pour une comparution au Parquet de Kinshasa/Matete, pour un motif non précisé. La famille ne cache pas son inquiétude : elle craint que l'on cherche à l'arrêter à cause de sa publication SUR Facebook. Depuis, Enoch Ebadu ne donne plus signe de vie.