Congo-Brazzaville: Conditions de travail dans l'administration - Le Premier ministre touche la réalité du doigt

Deux semaines après sa reconduction à la tête du gouvernement, le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a entamé le 4 mai une série de descentes au sein des ministères afin de s'enquérir des conditions dans lesquelles les commis de l'Etat travaillent et évaluer les besoins en termes de réhabilitation.

Accompagné de quelques membres de son gouvernement, le Premier ministre a démarré sa visite de terrain au ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion des peuples autochtones. L'immeuble abrite aussi les services du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Ssociale.

Ici, Anatole Collinet Makosso a fait le tour des services et bureaux pour voir de visu comment les agents de l'Etat accomplissent leurs tâches professionnelles.

Partout où il est passé, le constat a été peu reluisant. De l'extérieur, l'immeuble paraît en bon état, mais dedans, sa dégradation s'accélère de plus en plus. Hormis les bureaux des ministres et leurs proches collaborateurs, les services sont dépourvus de tout. On note des meubles cassés, des accessoires et des carreaux détruits, des bureaux et couloirs non éclairés et des sanitaires dans un piteux état.

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Dans les services, le manque des bureaux se pose avec acuité. Faute d'espace, les fonctionnaires sont obligés de s'entasser dans des petits bureaux, dépourvus de l'essentiel d'une administration publique, capable de produire un meilleur rendement.

Ensuite, le Premier ministre et sa suite se sont rendus aux ministères des Mines ; des Hydrocarbures ; de l'Énergie et l'Hydraulique et à celui du Plan. Là-bas aussi, le décor a été le même. On y a noté également la vétusté des infrastructures et le manque criant de bonnes conditions de travail.

Au-delà de s'enquérir des conditions de travail des agents de l'État, le Premier ministre, chef du gouvernement, s'y est rendu pour faire l'état des lieux des besoins afin de planifier une série de réhabilitations de ces édifices. Cette rénovation des structures permettra aussi au gouvernement de loger un grand nombre de ministres qui jusque-là manquent de siège pour travailler.

L'objectif est d'offrir aux commis de l'État des conditions de travail nécessaires et adéquates, leur permettant de bien accomplir « L'accélération de la marche vers le développement », projet de société du chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, conçu pour ce nouveau mandat.

La descente sur le terrain du Premier ministre se poursuivra très prochainement dans d'autres administrations publiques.