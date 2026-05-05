Gabon - Inauguration du Palais des congrès en hommage à Omar Bongo Ondimba

5 Mai 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Fiacre Kombo

Le bâtiment multifonctionnel a été inauguré, le 3 mai à Libreville, par le chef de l'État gabonais, Brice Oligui Ngema, en présence de nombreux dirigeants africains, dont le Congolais Denis Sassou N'Guesso. Le Palais des congrès Omar- Bongo-Ondimba a été construit pour rendre hommage à l'ancien président et renforcer les liens internationaux.

Événement symbolique pour le Gabon, la cérémonie d'inauguration du Palais des Congrès Omar-Bongo-Ondimba a réuni plusieurs invités venus assister au forum international de Libreville pour l'innovation et le développement. Parmi les invités d'honneur se trouvait le président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso.

Le nouveau Palais des congrès Omar-Bongo-Ondimba, érigé dans l'enceinte de la Cité de la démocratie, traduit l'ambition de modernisation des autorités gabonaises. Ce joyau architectural s'intègre harmonieusement avec d'autres édifices emblématiques de la ville capitale, tels que le siège des Nations unies, le parc animalier, le musée et la caserne militaire.

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Le président gabonais a profité de cette occasion pour honorer des personnalités ayant contribué à ce projet monumental, en leur décernant des distinctions honorifiques allant du grade de grand officier à celui de Grand-Croix dans l'Ordre du mérite gabonais. La visite de Denis Sassou N'Guesso à Libreville a ainsi non seulement renforcé les liens d'amitié entre le Congo et le Gabon, mais a également souligné l'importance de la coopération entre les nations africaines.

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