Tunisie: Healthcare IT Forum 2026 - Tunisie Télécom s'affirme comme partenaire stratégique de la santé numérique

Tunisie Télécom participe en tant que sponsor officiel du Healthcare IT Forum, premier rendez-vous national dédié aux enjeux technologiques du secteur de la santé en Tunisie, organisé les 5 et 6 mai 2026 au Radisson Blu Tunis.

L'événement réunit les décideurs IT des hôpitaux publics, des cliniques privées et de l'industrie pharmaceutique autour des grandes thématiques de la transformation digitale, notamment la cybersécurité, l'intelligence artificielle, le cloud, la data, les solutions métiers et la sécurité industrielle. Présente en force au Healthcare IT Forum 2026, Tunisie Télécom a franchi un cap symbolique, celui de l'opérateur de connectivité qui se transforme en acteur technologique à part entière du secteur de la santé. Un repositionnement assumé, porté par des engagements concrets et une vision structurée autour de la souveraineté numérique.

Dès les premières prises de parole, le ton est donné. Pour Mohamed Ayadi Sboui, Directeur Central Marché Entreprise, la transformation est déjà en marche. « Le digital n'est plus un support. Il devient le coeur du système de santé en Tunisie. » Derrière cette affirmation, une évolution tangible se dessine. L'opérateur ne se contente plus de fournir du réseau, il cherche désormais à accompagner les établissements de santé dans l'ensemble de leur transformation. Connectivité très haut débit, cloud souverain, cybersécurité, infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle, Tunisie Télécom étend progressivement son champ d'action.

Sur le plan technique, Sami Soudani, Directeur Central des Systèmes d'Information, rappelle une réalité souvent reléguée au second plan dans les discussions sur la e-santé. Tout repose d'abord sur ce qui ne se voit pas. « L'infrastructure, le réseau, le cloud, c'est là que tout se joue, bien avant les applications », explique-t-il.

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Sans ces fondations, les ambitions restent théoriques. Le dossier médical unique, l'échange fluide de données entre les secteurs public et privé ou encore la coordination des soins à l'échelle nationale exigent des bases solides. Cela passe par une connectivité sécurisée, un réseau de santé dédié et des plateformes capables d'assurer une réelle interopérabilité entre les systèmes. C'est précisément sur ce terrain que Tunisie Télécom entend se positionner, en mettant en avant une offre intégrée, maîtrisée localement et pensée pour les besoins spécifiques du secteur de la santé.

La cybersécurité, largement discutée lors du forum, s'impose comme un enjeu central. L'opérateur propose des solutions de sécurité managée, déployables sur son cloud souverain ou directement chez ses clients, avec pour objectif de garantir la protection de données médicales de plus en plus sensibles.

L'intelligence artificielle ouvre, elle, une nouvelle phase de réflexion stratégique. Sami Soudani alerte sur les risques liés à une dépendance excessive aux infrastructures étrangères. « Il est essentiel de développer en Tunisie des capacités souveraines autour de l'IA. »

Dans cette perspective, Tunisie Télécom ambitionne de devenir un opérateur d'infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle, capable d'héberger des datacentres spécialisés et de proposer ces capacités sous forme de services aux établissements de santé. Une approche qui permettrait de faciliter l'accès à ces technologies sans imposer des investissements lourds aux hôpitaux et aux cliniques. À l'horizon 2030, la vision esquissée est celle d'un système de santé plus équitable, mieux connecté et enrichi par l'apport de l'intelligence artificielle, avec un rôle renforcé pour les acteurs technologiques nationaux.

« Le futur de la santé ne se subit pas, il se construit ensemble », conclut Mohamed Ayadi Sboui. La formule dépasse le simple effet d'annonce. Elle dessine une trajectoire et affirme une volonté de s'inscrire durablement comme partenaire clé de la transformation du système de santé tunisien.