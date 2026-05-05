Tunisie: Nizar Yaïche - « Le pays possède tous les atouts pour réussir sa transition énergétique »

L'expert en énergie, Nizar Yaïche, a affirmé que la Tunisie dispose de tous les atouts nécessaires pour accomplir un saut qualitatif dans le domaine de la transition énergétique.

Il a souligné que les données actuelles, qu'il s'agisse des avancées technologiques ou de la baisse des coûts de production et de stockage de l'énergie, imposent une révision globale de la stratégie nationale actuelle.

Un potentiel solaire tourné vers l'exportation

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Il a expliqué que le vaste potentiel du Sahara tunisien, notamment en matière d'énergie solaire, permet de produire des quantités massives d'électricité. Cette production pourrait non seulement couvrir les besoins nationaux, mais aussi être exportée vers les marchés européens. Selon lui, cette orientation renforcerait la souveraineté énergétique du pays et contribuerait à réduire le déficit commercial.

Un projet national intégré

L'expert a estimé que ce projet ne doit pas être perçu uniquement sous un angle technique, mais doit être conçu comme un projet national intégré capable de créer des opportunités d'emploi, de soutenir la croissance économique et d'ouvrir de nouveaux horizons pour l'investissement, particulièrement dans les secteurs liés aux énergies propres.

Nécessité de réformes législatives

L'expert a également insisté sur l'urgence de moderniser le cadre juridique afin de s'adapter aux mutations mondiales et d'accélérer le processus de prise de décision. Il a mis en garde contre le coût du retard, qui pourrait priver le pays d'opportunités stratégiques majeures. Il a conclu en affirmant que la Tunisie se trouve devant une opportunité historique qui requiert une vision claire et une volonté politique forte pour transformer ce potentiel en réalité concrète.