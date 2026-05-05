Tunisie: L'artisanat et le design au service de l'exportation de l'huile d'olive

Le Palais des Congrès de Tunis a vibré ce mardi au rythme de rencontres bilatérales stratégiques visant à allier savoir-faire artisanal et exportation oléicole. Entre le lancement de nouvelles collections de bouteilles en céramique et l'annonce d'un vaste plan promotionnel de 30 activités pour 2026, la Tunisie mise désormais sur l'innovation esthétique pour conquérir les marchés internationaux.

Le Palais des congrès de la capitale accueille ce mardi 5 mai 2026 des rencontres bilatérales portant sur le conditionnement de l'huile d'olive tunisienne à travers les industries artisanales et le design. Ces rencontres visent à renforcer les partenariats entre les producteurs, les exportateurs, les designers et les artisans, particulièrement dans le domaine de la céramique.

En marge de l'évènement et dans une déclaration accordée au micro de la Radio Nationale, le directeur du projet « Creative Tunisia », Talel Sahmim, a affirmé que ces rencontres représentent une grande opportunité pour annoncer le lancement d'une nouvelle collection comprenant plus de 50 modèles de bouteilles en céramique dédiées au conditionnement de l'huile d'olive. Il a indiqué que ces bouteilles ont été développées dans le cadre du projet « Creative Tunisia ».

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En marge de sa présidence de ces rencontres bilatérales, le ministre du Commerce, Samir Abid, a annoncé, de son côté, la programmation de 30 activités pour promouvoir les exportations d'huile d'olive. Le ministre a souligné que le programme promotionnel pour l'année 2026 du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), accorde une importance majeure au secteur de l'huile d'olive, et ce, à travers la programmation des 30 activités précitées.

M. Abid a indiqué que ces activités comprennent essentiellement la participation à des foires internationales spécialisées et l'organisation de rencontres professionnelles bilatérales, ainsi qu'une série d'autres initiatives visant à renforcer la présence de l'huile d'olive tunisienne sur les marchés internationaux.